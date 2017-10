CRISTIANO MALGIOGLIO/ Tra liti e discussioni abbandonerà la casa? (Grande Fratello Vip 2017)

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2017

LA LITE FURIOSA CON IGNAZIO MOSER: PERCHE?

Cristiano Malgioglio sembra aver perso la sua aura di intoccabile in seguito all'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. Il paroliere italiano ha infatti vissuto un vero e proprio litigio con Ignazio Moser nelle ore seguenti alla puntata, dopo aver dato la sua nomination a Lorenzo Flaherty. I due eventi sono comunque collegati, anche se del tutto diversi, dato che l'attore ha ricevuto il voto di Malgioglio per via di alcune affermazioni di Marco Predolin. In una particolare occasione, avvenuta all'inizio del reality, il conduttore aveva infatti scherzato sulla volontà di bruciare sul rogo il cantante in stile Giovanna d'Arco. In quell'occasione fra i concorrenti presenti c'era anche Lorenzo, che non ha preso le difese di Malgioglio e si è limitato a ridere con la combriccola. Proprio per questo il paroliere ha deciso di votarlo, così come Ignazio ha scelto di prendere le difese di Giulia De Lellis per via delle incomprensioni avvenute fra le affermazioni della ragazza sui gay. Il tutto ha portato Malgioglio a fare una battuta durante la diretta, affermando di voler andare via in quanto omosessuale. Secondo Ignazio proprio questo avrebbe alimentato ulteriore tensione in un clima già compromesso fra tutti i concorrenti. Dopo una discussione accesa, i due sono riusciti però a chiarirsi, ma Moser non è stato l'unico ad aver avuto da ridire con Malgioglio in quella stessa serata. Anche Cecilia Rodriguez ha ammesso di non comprendere in quali momenti il cantante è serio ed in quali invece non lo è.

PER CRISTIANO MALGIOGLIO LA CONVIVENZA NELLA CASA STA DIVENTANDO DIFFICILE

Cristiano Malgioglio ha proseguito la sua settimana al Gf Vip 2 con grande incertezza e non senza problemi. Dopo aver deciso di auto recludersi in Stazione, la produzione gli ha infatti comunicato di dover dormire con Simona Izzo. Un obbligo che non poteva essere disatteso, pena un punteggio negativo su tutti i concorrenti. Malgioglio si è dovuto quindi adattare alle direttive del comunicato, manifestando tuttavia, come suo solito, una forte volontà di abbandonare il programma. Il concorrente non è infatti nuovo a certe uscite, che usa riportare all'attenzione in seguito a liti, scontri e problemi di vario tipo. E questo inevitabilmente crea quell'instabilità intravista da Cecilia Rodriguez, in cui è difficile stabilire il confine fra il Malgioglio scherzoso da quello più serio. Ora che Carmen Di Pietro è stata eliminata dalla gara, il paroliere si ritrova inoltre da solo e per lui non è stato facile vivere nella Casa in assenza della sua fan più accesa. Ora che la convivenza diventa sempre più difficile, Malgioglio potrebbe rendersi protagonista di un colpo di testa e decidere di abbandonare l'avventura. Dalla sua parte ha tuttavia la capacità di comprendere al meglio quale strategia mettere in atto nella Casa e quali concorrenti invece bacchettare duramente.

IL PAROLIERE ABBANDONERA' LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Il Gf Vip 2017 potrebbe permettere a Cristiano Malgioglio di proseguire ancora la sua avventura nel reality di Canale 5. Fra i concorrenti più amati dal pubblico, viene spesso osannato sui social ma sembra che il suo rapporto con gli altri inquilini della Casa sia ormai compromesso da tempo. Dopo un iniziale consenso, sono in molti infatti a non sopportare il comportamento del paroliere italiano, che è solito fare leva sul suo essere ironico, estroverso e ambiguo. Il primo a prendere le distanze da Malgioglio è stato Jeremias, a cui sono seguiti tanti altri concorrenti nel corso delle settimane. Non ultima anche Cecilia, che ha scelto alla fine di riservare la nomination al cantante in un secondo momento. Anche quanto accaduto con Giulia De Lellis durante la diretta potrebbe compromettere il rapporto che Malgioglio ha creato fino ad ora con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.