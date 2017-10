Carmen Di Pietro/ Perchè non è in studio oggi? (Grande Fratello Vip 2017)

Carmen Di Pietro (Grande Fratello Vip)

Carmen Di Pietro è il terzo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip 2017: la showgirl ha avuto la peggio nel televoto con Daniele Bossari. Oggi, martedì 10 ottobre 2017, potrebbe essere in studio per ripercorrere le tappe della sua avventura nella casa più spiata d'Italia. Se lo aspettano i suoi fan, che non hanno ancora avuto modo di vederla nello studio di Ilary Blasi. Eliminata con il 68% dei voti dal reality, Carmen aveva avuto qualche diverbio con Simona Izzo. «Sono felice, me ne vado a casa e domani alle 6 vado in palestra», la reazione a caldo di Carmen Di Pietro dopo l'annuncio della conduttrice. Forse le continue discussioni hanno penalizzato la showgirl, eliminata con una percentuale altissima. Simona Izzo aveva organizzato uno scherzo nei suoi confronti: la regista si era inventata che l'ex marito aveva una corteggiatrice speciale e Carmen c'era ovviamente rimasta molto male. Dopo giorni di scontri e litigi c'è stato il chiarimento, ma forse questa vicenda ha penalizzato Di Pietro, eliminata con una percentuale altissima.

LA RIVELAZIONE SUL SUO PASSATO NEI TRENI...

Carmen Di Pietro verrà intervistata oggi da Ilary Blasi o il Grande Fratello Vip continuerà ad "ignorare" la concorrente eliminata la scorsa settimana. Se così fosse non si ritroverebbe solo a parlare della sua avventura nel reality di Canale 5, ma anche a chiarire alcune vicende della sua vita privata. Durante la seconda settimana del GF Vip si aprì con una rivelazione: la showgirl dormiva in stazione. Nonostante abbia fatto la caricatura di se stessa, tra reggiseni messi in "frizzzèr" e fame diabolica, Carmen Di Pietro ha rivelato di essere una donna che ha dovuto sgomitare duro per emergere. Carmen Di Pietro, al secolo Carmela Tonto da Potenza, quando ha dormito nelle cuccette dei treni di Tristopoli ha sorpreso tutti rivelando che per lei non era la prima volta. Il tuffo nel passato è stato amaro per la showgirl, che ha pianto e avuto il pudore di dare le spalle alla telecamere mentre ricordava quella vicenda del suo passato.

