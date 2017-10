Che fuori tempo che fa / Ospiti e anticipazioni 9 ottobre, Dario Franceschini e Jury Chechi

Che fuori tempo che fa, conduce Fabio Fazio (LaPresse)

Questa sera, lunedì 9 ottobre 2017, nuova puntata di Che fuori tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 1 a partire dalle ore 23.00. Il celebre tavolo del lunedì ospiterà, come sempre, volti noti della tv, scrittori, politici e non solo. La trasmissione, come da consuetudine, verrà aperta con la copertina del comico Maurizio Crozza, con imitazioni e gag esilaranti. Ricco il parterre di ospiti che si siederanno al tavolo insieme a Fabio Fazio e agli ospiti fissi, ovvero il comico Fabio De Luigi e l’ex calciatore Antonio Cabrini, che commenterà gli episodi più significativi della settimana sportiva appena trascorsa. Ufficializzata la partecipazione del geologo Mario Tozzi, noto per i suoi programmi di divulgazione scientifica: da Gaia – Il pianeta che vive a Terzo Pianeta, passando per l’attuale Fuori Luogo in programma su Rai 1. Dichiaratosi vegano, Mario Tozzi è inoltre membro del consiglio scientifico del WWF e dal 2013 è commissario del Parco regionale dell'Appia antica.

SPAZIO A POLITICA E SPORT

Spazio anche alla politica nella puntata di Che fuori tempo che fa in onda stasera su Rai 1. Tra gli ospiti anche il politico Dario Franceschini, dal 2014 Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prima con il governo Renzi e poi con l'attuale governo Gentiloni. Tra i maggiori esponenti del Partito Democratico, Franceschini ha da poco pubblicato il suo quinto libro di narrativa Disadorna e altre storie (ed. La Nave di Teseo), che segue Mestieri immateriali di Sebastiano Delgado del 2013. Farà parte del tavolo di Che fuori tempo che fa anche Jury Chechi, il celebre 'signore degli anelli' con un palmares da lustrarsi gli occhi: tra i numerosi traguardi raggiunti, due medaglie olimpiche negli anelli, oro ad Atlanta nel 1996 e bronzo ad Atene nel 2004, vincitore di 6 Campionati Italiani, 4 Europei e 5 Mondiali, primo ginnasta della storia a vincere 5 ori iridati consecutivi in una specialità (gli anelli), conquistati in quattro continenti diversi (Europa, Asia, Oceania, America).

CINEMA, TEATRO E MOLTO ALTRO

Ospite anche una star del cinema: parliamo di Giorgio Pasotti, tra i protagonisti di Nove lune e mezza, film di Michela Andreozzi che uscirà al cinema a partire da giovedì 12 ottobre 2017. Uno dei migliori interpreti maschili in circolazione, noto per le sue perfomance in Dopo Mezzanotte (Davide Ferrario), L’ultimo bacio (Gabriele Muccino) e La grande Bellezza (Paolo Sorrentino) tra gli altri. Insieme a lui, lo storico e critico d’arte Flavio Caroli, che parlerà e presenterà la mostra Dentro Caravaggio che è stata inaugurata lo scorso 29 settembre 2017 a Palazzo Reale a Milano. La mostra resterà a Milano fino al 28 gennaio 2018. A completare il parterre della puntata di questa sera di Che fuori tempo che fa Ilaria Bufalari e Silvio di Fabio: la prima ricercatrice del Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione all’Università Sapienza di Roma, neo-vincitrice del premio IgNobel per la Psicologia; il secondo campione della memoria, vincitore della quinta edizione del Campionato Italiano di Memoria Open, primo International Master of Memory Italiano.

