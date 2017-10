Chi è Gianmarco Onestini?/ Il fratello di Luca in Casa: la verità su Soleil (Grande Fratello Vip 2017)

Gianmarco Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip

Gianmarco Onestini è pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Il fratello minore di Luca, questa sera varcherà la soglia della porta rossa per raccontare all'ex tronista, cosa sta succedendo fuori dalle quattro mura di Cinecittà. Tutto è nato durante la settimana della moda quando Soleil Sorge, tra un evento e l'altro, non ha rifiutato un breve passaggio in macchina da parte di Marco Cartasegna. Successivamente la polemica. I due avevano "nascosto" il fattaccio ma le talpe del web, tramite dello Stories hanno ricucito i pezzi. Di seguito, Soleil è venuta a sapere che prima di entrare nella Casa, Luca ha sentito Giulia Latini a sua insaputa. L'ex corteggiatrice a quanto pare, aveva contattato Onestini semplicemente per sotterrare l'ascia di guerra, dopo essere entrata nella stessa agenzia dei due fidanzati. Gianmarco, in collegamento durante Pomeriggio 5, ha confidato a Barbara d'Urso di avere tutta l'intenzione di raccontare questa storia al fratello. Di contro, la conduttrice napoletana ha invitato il giovane a confidare a Luca anche la scoperta di Soleil, riguardo lo scambio di messaggi con Giulia. In questo modo quindi, Onestini potrebbe comprende meglio il gesto della fidanzata. Gianmarco sarà sincero con il fratello oppure evidenzierà solo le "ipotetiche mancanze" della Sorge?

Chi è Gianmarco? Il fratello di Onestini nella Casa

Ma chi è Gianmarco Onestini? Su di lui purtroppo non si conosce molto. Il 21enne è di Imola ed in passato ha frequentato il Liceo Linguistico. Secondo gli scatti Instagram, intuiamo che lavora come modello e che, esattamente come il fratello, nutre una forte passione nei confronti della moda. Dopo essersi diplomato, Gianmarco ha deciso di continuare a studiare prendendo la facoltà di Giurisprudenza. D'estate, quando si allenta la tensione degli esami, Gianmarco lavora come bagnino in alcune località turistiche, come il Papetee Beach e presso il Palazzo di Varignana. Durante gli scorsi mesi, ha lavorato anche come istruttore di vela FIV, presso il comune di Cesenatico. Il rapporto con Luca e tutta la famiglia è molto stretto. In più di una occasione infatti, hanno dato modo di proteggersi a vicenda in modo molto viscerale e sentito.

