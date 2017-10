Clizia Fornasier / Chi è la compagna di Attilio Fontana e mamma di Blu: carriera e curiosità

Clizia Fornasier (Instagram)

Clizia Fornasier è una giovanissima attrice e cantante italiana, compagna di Attilio Fontana e mamma del piccolo Blu. Nata il 4 aprile a Conegliano Veneto ha 19 anni. A soli diciotto anni ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia 2004 dove conquista la fascia nazionale di Miss Sasch Modella Domani. Nel concorso si fa notare al punto che l’anno seguente, il 2005, arriva a Rai 1 per presentare “Anteprime: aspettando Miss Italia” e “Super Varietà”. Il debutto al cinema avviene nel 2007 nel film campione di incassi “Notte prima degli esami – Oggi”. A seguire la vediamo impegnata in “Ultimi della classe” di Luca Biglione e “Grande, grosso e… Verdone” di Carlo Verdone. Sul piccolo schermo prende parte a diverse fiction di successo come “Tutti pazzi per amore” e “Piper”. Il grande salto avviene nel 2010 quando entra nel cast della settima edizione di “Un medico in famiglia” dove interpreta il personaggio di Albina Battiston.

CARRIERA E VITA PRIVATA DELL'ATTRICE

Successivamente recita accanto a Sergio Muniz e Debora Caprioglio nel film “La finestra di Alice” nelle sale nel 2012 e nel film “Tutto tutto niente niente” di Giulio Manfredonia. La Fornasier si fa conoscere ed apprezzare partecipando al varietà televisivo Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti su Raiuno. Puntata dopo puntata la vedremo imitare personaggi del mondo dello spettacolo, da Britney Spears, Nancy Sinastra, Gigliola Cinquetti, Nada e tante altre. Partecipa inoltre al programma “L’anno che verrà” nel 2013 e nel programma “Sogno e son desto” di Massimo Ranieri. Nel 2014 c'è il ritornp nel programma Tale e Quale e Show e dall’aprile 2015 è alla guida del programma Top – Tutto quanto fa tendenza”. La vedremo impegnata anche a Quelli che il Calcio. Insomma, una carriera in crescendo.

