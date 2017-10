DANIELE BOSSARI/ Dopo l’incontro con la figlia Stella è ancor più favorito (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

L’INCONTRO TRA DANIELE BOSSARI E LA FIGLIA STELLA

Daniele Bossari continua ad attirare l'affetto dei fan del Grande Fratello Vip 2, soprattutto in seguito all'ultima puntata. Ilary Blasi ha infatti ripercorso la settimana precedente del concorrente, alle prese con un forte senso di solitudine e corroso dalle lacrime. La lite con Ignazio Moser lo ha colpito infatti nel profondo. All'epoca dei fatti ha potuto contare solo su Carmen Di Pietro, che proprio in quei giorni stava vivendo un momento analogo a causa del presunto complotto alle sue spalle. Il pubblico italiano si è tuttavia schierato dalla parte di Bossari in modo evidente, tifando per lui senza sosta, e il gradimento è stato confermato dal fatto che il concorrente sia riuscito a vincere al televoto. Daniele Bossari continua così la sua esperienza nel reality, mettendo in luce le sue qualità umane e professionali. Dai giochi mentali ai discorsi sul paranormale, lo abbiamo visto infine commuoversi durante l'incontro con la figlia Stella. Un momento toccante che ha provocato un fiume di lacrime al conduttore e che gli ha dato allo stesso tempo un forte conforto. Non ultimo, ha ricevuto una lettera d'amore dalla moglie Filippa Lagerback.

IL RAPPORTO CON GLI ALTRI CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO VIP

Il rapporto fra Daniele Bossari e gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2 non può di certo definirsi idilliaco. Anche se in seguito al chiarimento con Ignazio Moser le cose sembravano essere cambiate, il concorrente continua a essere tenuto a distanza dal gruppo dei più giovani. Bossari dimostra una forte coerenza con le proprie convinzioni e anche per questo ha scelto di destinare la sua nomination a Giulia De Lellis. I due sono entrati in contrasto più di una volta ed entrambi hanno sottolineato quanto non trovino punti d'incontro per accorciare le distanze. Giulia tra l'altro non ha esitato ad attaccare Bossari durante la nomination precedente contro Ignazio e si è schierata dalla parte di quest'ultimo anche nei minuti successivi, durante la lite aperta fra i due concorrenti. L'impressione dei telespettatori è comunque che Bossari sia forse l'unico inquilino del reality a dimostrare lealtà e onestà, al di fuori delle dinamiche complottistiche che sembrano invece interessare altri concorrenti.

LE RAGIONI DELLA SUA PRESENZA NEL REALITY

A oggi Daniele Bossari può dire di avere già la vittoria in tasca. Il Gf Vip 2017 potrebbe premiarlo infatti con una vincita finale, anche se agli occhi del pubblico da casa ha già tagliato il traguardo a testa alta. Attivo il giusto, non dimentica mai di dare il proprio supporto agli altri concorrenti e si lancia in ogni tipo di discussione. Allo stesso tempo mantiene una certa distanza con i compagni d'avventura, forse sapendo bene che esporsi troppo potrebbe essere un rischio troppo grande da affrontare. Sembra inoltre che Bossari debba ancora rivelare la verità sul motivo per cui ha deciso di entrare nella Casa, come sottolineato da una persona informata sui fatti durante La Vita in Diretta. Conoscere le sue difficoltà potrebbe spingere i telespettatori a schierarsi ulteriormente dalla sua parte.

