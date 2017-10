Elisabetta Gregoraci / Da Made in sud a Colorado? Federica Nargi le "ruba" il posto

Elisabetta Gregoraci

Il portale Blogo, in occasione della presentazione alla stampa di Made in China napoletano, commedia cinematografica diretta e interpretata da Simone Schettino, ha rivolto alcune domande ad Elisabetta Gregoraci che sarà presente nel cast. La showgirl ha parlato anche del suo futuro riguardo il piccolo schermo. La Gregoraci non si è sbilanciata sulla presenza in Made in Sud, lo show comico di Rai2 che sembrerebbe destinato a chiudere i battenti, visto quanto suggerisce la sua assenza in palinsesto (anche se non è da escludere un ritorno nel 2018). La Gregoraci ha inoltre svelato che un altro programma comico l'ha cercata negli scorsi mesi e stando a quanto rivela il portale, si tratterebbe di Colorado. Alla fine la scelta di Colorado è però ricaduta su Federica Nargi, che infatti dal prossimo anno sarà al timone della trasmissione di Italia 1.

BRUTTE NOTIZIE PER ELISABETTA GREGORACI

La Gregoraci, dopo la buona conduzione a Battiti Live resta alla finestra, in attesa di novità televisive. Scopriamo ora la trama del film che andrà in sala dal 12 ottobre. Vittorio (Simone Schettino) è un giocattolaio napoletano, sommerso dai debiti e schiacciato dalla concorrenza spietata del dirimpettaio Pask Li (Yoon C. Joyce). In pochi mesi il rivale cinese gli ha sottratto numerosi clienti e ora lo sfortunato commerciante progetta di svuotare la cassaforte di Li per prendersi la rivincita. Durante il colpo però, il ladro improvvisato cade dalle scale e finisce in coma per quattro anni. Al suo risveglio la realtà è molto diversa, anche peggiore di come l'ha lasciata. Made in China Napoletano vede il patriottico Vittorio reagire al monopolio cinese e dedicarsi al contrabbando di mozzarella di bufala e altre golosità italiane.

