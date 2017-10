FILIPPA LAGERBACK/ Green e super impegnata in attesa di Daniele Bossari: “la mia America è stata l’Italia”

Filippa Lagerback

Bella, riservata ed impegnatissima: possiamo definirla così Filippa Lagerback, da 12 anni spalla di Fabio Fazio in Che tempo che fa e compagna di Daniele Bossari, uno dei più quotati concorrenti del Grande Fratello Vip 2. Una vita ricca di impegni, che la vede divisa tra la trasmissione di Rai1, il suo blog PlanetFil, la figlia Stella ed il cane Whisky. Da qualche settimana si è aggiunto un nuovo impegno importante: seguire in diretta Tv il compagno Bossari. La sua prima volta in Italia fu nel 1991, anche se vive ufficialmente nel nostro Paese da 16 anni. Un posto che ama particolarmente, come ha dichiarato in una recente intervista al portale Gay.it e nel corso della quale ha invitato noi italiani ad amare di più il nostro Paese, da lei considerato "uno dei più belli del mondo". Una carriera, la sua, iniziata nel mondo della moda e che ha trovato proprio a Milano il trampolino di lancio prima di perdersi nelle altre mille sfaccettature dell'Italia ed innamorarsene follemente, dal cibo al clima, passando per i profumi e i colori, fino ad arrivare al suo Daniele. "Mi verrebbe da dire che la mia America è stata l’Italia", ha confidato la conduttrice svedese.

IL SUO IMPEGNO VERSO L’AMBIENTE E GLI STRANIERI

Ambientalista convinta, Filippa Lagerback ha portato il suo modo di vivere anche in Italia cercando di essere quanto più possibile green e dando il buon esempio a partire dai piccoli gesti: "Non buttando cartacce a terra e raccogliendo sempre i bisogni del mio cane", ma anche "utilizzando il più possibile la bici, le gambe e il meno possibile la macchina". Lo spreco dell'acqua ed il riciclo sono per Filippa argomenti molto importanti e proprio con i suoi gesti spera di far arrivare un messaggio fondamentale: "Rispettare l’ambiente non è un obbligo, è un dovere e, volendo, se interpretato nel modo giusto, può essere anche un piacere", dice. Ma lei, da straniera, cosa ne pensa della palpabile intolleranza del nostro Paese verso il "diverso"? "Non la giustifico affatto, ma posso in parte comprenderla. In fondo, quel che vedo in giro, è tanta paura". La stessa Filippa ha avuto modo di confrontarsi con uno straniero giunto in Italia ed oggi ospite in un centro di accoglienza poco distante da casa sua, nei pressi di Varese. Dalla loro conversazione sarebbe emersa tutta la difficoltà dell'immigrato di potersi integrare. "Dovremmo sempre ricordarci da dove vengono queste persone, cosa hanno subito e quanto hanno rischiato per raggiungere la nostra realtà", ha commentato la showgirl e conduttrice.

PERCHÉ È COSÌ AMATA IN TV

Filippa non sembra affatto risentire dell'età che avanza. Vive bene con se stessa e con i suoi anni e non ha paura di mostrarli. Da ex modella ha un rapporto con il suo corpo basato innanzitutto sul rispetto: "E lo gratifico facendo molto sport", racconta. Dall'intervista emerge una donna del tutto risolta, in grado di trovare le risposte che cerca proprio nella natura. Il suo obiettivo, spiega, era quello di essere una persona trasparente ed alla fine crede proprio di esserci riuscita. Ma cosa la rende, oggi, ancora così amata anche in Tv? La Lagerback non ha una risposta, ma crede di saperlo: "Magari perché non sgomito, perché non mi impongo e perché mi si vede così poco che non rischio di stufare?". Un ruolo che a lei non sembra affatto marginale ma che le permette di entrare nelle case degli italiani e di cui ne va molto fiera. Un posto, quello a Che tempo che fa, che ad ogni modo non le impedirebbe di andare a trovare il suo Daniele al GFVip.

