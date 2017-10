FUORIROMA/ Anticipazioni puntata 9 ottobre 2017: Concita De Gregorio a Carrara

Fuoriroma su Rai 3

Anche oggi, lunedì 9 ottobre 201, alle 23.10 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Fuoriroma, il programma condotto da Concita De Gregorio. La giornalista continua il suo viaggio nei comuni italiani per raccontare la politica dei territori, dei sindaci che ogni giorno affrontano problemi concreti, lontani dai palazzi del potere romano. Questa sera la nuova tappa di Fuoriroma sarà a Carrara, la città toscana famosa per il suo marmo e in cui il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto il successo più rilevante nelle ultime elezioni amministrative. Il sindaco Francesco De Pasquale ha mosso i suoi primi passi in politica proprio nelle problematiche legate alla estrazione del marmo, nel contrastare l’inquinamento da polveri sottili causato dal transito di camion per il suo trasporto. E ora che è primo cittadino vuole attuare il cambiamento. Ma la città, che ha cambiato il proprio governo ventennale della sinistra, deve ancora fare i conti con l'alluvione del 2014. Inoltre Carrara è il secondo comune più indebitato d’Italia

FRANCESCO GABBANI IN GIRO PER CARRARA

Ad accompagnare in questo viaggio il pubblico di Rai3 ci sarà Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma” e nato a Carrara nel 1982. Il viaggio parte dalle cave dove si estrae il marmo, per proseguire nei cinema all'aperto e nei festival sulle spiagge. Le cave di marmo, famose in tutto il mondo, sono ancora gestite e concesse da un editto del 1751. Ma a Carrara sembra girare tutto intorno al marmo: si sta girando un film su Michelangelo firmato da Andrei Konchalovsky, in città si trasferiscono scultori come il siriano Elias Naman e ci sono studi come quello della famiglia Nicoli che ha ospitato i lavori più importanti nel campo della scultura.Non mancheranno aggiornamenti sui profili Twitter, Facebook e Instagram del programma: @FuoriRomaRai3. Anche stasera è prevista la diretta social della puntata: per commentare l’hashtag ufficiale è #FuoriRoma.

© Riproduzione Riservata.