Francesco Monte/ Il fidanzato di Cecilia Rodriguez polemizza con Giulia De Lellis...(Grande Fratello Vip 2)

Francesco Monte, fidanzato di Cecilia Rodriguez

A dispetto di tutti i pronostici, la convivenza di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip 2017 procede senza alcun intoppo. Le due, infatti, sembrano ormai lontane dai contrasti di qualche settimana fa e, a oggi, non sembra esservi alcuna traccia delle polemiche sollevate di recente da Francesco Monte sui social. La strada per arrivare fino a questo punto, però, non è stata priva di ostacoli: le due inquiline, infatti, hanno passato le prime settimane in due gruppi distinti che hanno alimentato le piccole rivalità già presenti in partenza. In particolare la De Lellis, "stazionata" in quel di Tristopolis, nelle prime settimane del reality avrebbe inavvertitamente ascoltato una conversazione nella quale la Rodriguez era impegnata a parlar male di lei. Questo, come comprensibile, ha scatenatole sue ire: “Avete sentito anche voi quello che hanno detto contro di me? Prima quando eravamo tutti in casa sorrideva. Mi prende in giro, che brutta razza", ha detto infatti la concorrente, chiedendo successivamente, ai suoi compagni di avventura, il loro pensiero sulla sorella di Belen: "Anche secondo voi Cecilia Rodriguez sta facendo la parte? È una doppia faccia! Appena la vedrò le chiederò se ha qualcosa contro di me, questo perché il suo ragazzo mi insulta pubblicamente. Io e Andrea non gli abbiamo mai fatto nulla, ma lui non smette di insultarci”

FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ, QUATTRO ANNI D’AMORE

Quando Francesco Monte, qualche mese fa, ha sferrato il suoi duro attacco nei confronti dei Damaellis, forse non poteva immaginare che da lì a breve la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, avrebbe condiviso con Giulia De Lellis la straordinaria avventura al Grande Fratello Vip 2017. Tuttavia, in vista della prolungata convivenza, l’ex corteggiatore di Teresanna Pugliese potrebbe ben presto fare un passo indietro, dal momento che fra le due inquiline, nelle ultime settimane, non si sono registrati scontri degni di nota. Francesco Monte, che ha da poco festeggiato quattro anni d’amore con Cecilia Rodríguez e con la quale qualche mese fa si è concesso un lungo periodo di vacanza, potrebbe ben presto fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà per realizzare una sorpresa per la sua amata: la Rodriguez, infatti, negli ultimi giorni, ha vissuto la lontananza dal suo fidanzato in maniera nostalgica, interrogandosi più volte sui motivi del suo prolungato silenzio.

MONTE VS GIULIA DE LELLIS: LE ORIGINI DELLA QUERELLE

Il conflitto tra Francesco Monte e i Damaellis ha radici assai profonde e trae origine da un post avvelenato che l'ex corteggiatore di Teresanna Pugliese, qualche mese fa, ha condiviso sul suo profilo ufficiale: “Non ho mai commentato e criticato nessuno in questi anni perché è giusto che ognuno abbia il suo momento. Ma se oggi mi permetto di esprimere il mio pensiero è perché non vedo umiltà ma solo boriosità, spocchia e arroganza”. Dal suo punto di vista, il fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha potuto fare a meno di dire la sua su ciò che pensa della coppia, motivando il suo pensiero con un laconico “Penso che sia gente sopravvalutata”. Nessun attacco personale, quindi, solo una questione di stima, e se le sue parole non hanno scatenato la reazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante, la stessa cosa non può dirsi per i loro fan, che sul web hanno dato vita a un vero e proprio putiferio.

© Riproduzione Riservata.