GIANLUCA IMPASTATO/ Deve concentrasi di più sulle dinamiche del gioco. Riuscirà? (Grande Fratello Vip 2017)

Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2017

GIANLUCA IMPASTATO TURBATO DALL'ESPULSIONE DI MARCO PREDOLIN

Gianluca Impastato è forse il concorrente del Grande Fratello Vip 2 ad essere rimasto scottato dall'espulsione di Marco Predolin. Durante l'ultima diretta, il comico di Colorado ha infatti manifestato più volte dei dubbi sulla possibilità che il compagno di tante risate fosse stato eliminato appositamente. Se non fosse stato per Luca Onestini, che ha sentito l'imprecazione del conduttore, Gianluca sarebbe forse rimasto convinto fino alla fine della presenza di un complotto alle spalle di Predolin. Nell'ultima puntata, il concorrente ha deciso di dare la sua nomination a Cristiano Malgioglio a causa della disparità che ha creato in Casa in precedenza, per via della sfida fra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro. Secondo il comico, il paroliere ha spinto gli altri inquilini ad isolare l'ex conduttore di Mistero, alimentando così il senso di solitudine di quest'ultimo. Impastato ha dimostrato di essere profondamente turbato da quanto avvenuto in diretta, ma anche cambiato rispetto all'inizio. Se fino alla settimana precedente aveva infatti dimostrato di non voler chiarire le motivazioni delle proprie votazioni, nell'ultimo appuntamento con il reality ha cambiato del tutto strategia. Anche per questo ha ricevuto un applauso da parte del pubblico presente in studio ed ha riscosso un forte gradimento sui social.

SEMPRE PRONTO ALLO SCHERZO: LE QUALITA' DI GIANLUCA IMPASTATO

Gianluca Impastato potrebbe avere le qualità giuste per proseguire ancora la sua esperienza al Gf Vip 2. Anche se non si trova di certo fra i concorrenti più forti, sta imparando a farsi conoscere dal pubblico televisivo italiano. Sempre pronto allo scherzo, in quest'ultima settimana l'abbiamo visto invece fortemente preoccupato. Forse perché l'espulsione di Marco Predolin lo ha spinto a pensare che nessun concorrente della Casa sia immune da presunte logiche di potere e di poter essere a sua volta a rischio. In realtà nella prima parte della settimana i pensieri di Impastato si sono diretti per lo più verso il futuro di Predolin, fortemente compromesso da quanto accaduto nel programma. Anche per questo lo abbiamo trovato meno scherzoso del solito, più incline alla riflessione ed anche più distante dal resto dei concorrenti. Forse il comico si è reso conto solo ora di quanto sia facile commettere un errore e dover abbandonare la Casa.

IL COMICO DEVE CONCENTARSI SULLE DINAMICHE DEL GIOCO

Il Gf Vip 2017 sta diventando sempre più difficile e non solo per il budget a disposizione, più ridotto rispetto alle settimane precedenti. L'assenza di Marco Predolin ha compromesso di molto la serenità di Gianluca Impastato, che ora si ritrova a fare i conti con i propri demoni. Tutto questo potrebbe spingerlo a decidere di mollare la presa, diventando così facile bersaglio degli altri concorrenti. Il comico ha stretto un legame forte con ben poche persone all'interno della Casa, purtroppo deboli e quindi a forte rischio. Impastato dovrebbe cercare di concentrarsi maggiormente sul proprio gioco e pensare ad essere meno rilassato, più guardingo sulle dinamiche del programma. Solo così potrebbe riuscire a togliersi in tempo dalle future faide e non rientrare nel vortice di chi adora fomentare le folle.

© Riproduzione Riservata.