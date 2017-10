GIULIA DE LELLIS/ L’incontro con Andrea Damante non ferma le polemiche (Grande Fratello Vip 2017)

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017

GIULIA DE LELLIS E LE POLEMICHE: ALFONSO SIGNORINI E ANDREA DAMANTE

Non è stata una settimana semplice per Giulia De Lellis, che è finita nel vortice delle polemiche durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. Sui social si discute ancora del confronto avvenuto in puntata con Alfonso Signorini, anche se quanto avvenuto ha portato ad un'ulteriore divisione fra gli ammiratori della concorrente e chi invece supporta il Direttore di Chi. Deve essere stato molto difficile per Giulia riuscire a reggere lo scontro con Signorini, soprattutto perché è avvenuto in seguito al suo incontro con Andrea Damante. Una scenetta esilarante per certi versi, dato che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ricordava il numero di telefono del fidanzato ed ha provocato diverse risate ai telespettatori. Tuttavia, la clip in cui sono state messe in evidenza le sue presunte parole omofobe, ha risollevato l'ondata di contestazioni registrate nelle ultime settimane. Molti fan del programma hanno richiesto infatti a gran voce che la produzione prendesse provvedimenti seri nei suoi confronti, ma il tutto si è concluso solo con un acceso diverbio. In realtà, gli italiani hanno visto nelle reazioni di Giulia nuovo motivo di polemica, dato che a detta di diversi telespettatori si sarebbe dimostrata irrispettosa nei confronti del giornalista e facile alle volgarità.

IL PUBBLICO DEL GRANDE FRATELLO VIP LA VUOLE IN NOMINATION?

Giulia De Lellis era già finita nel mirino dei fan del Gf Vip 2 fin dal suo ingresso nella Casa e quanto avvenuto nelle ultime due settimane non fa che confermare che il pubblico vorrebbe vederla finire in nomination. Dalla sua parte, la concorrente può comunque contare su un nutrito fanbase che la sostiene sui social e che si lancia a spada tratta verso chi osa puntare il dito contro di lei. All'interno del programma non sembra invece riscuotere tanto successo, fatta eccezione per Cecilia Rodriguez e Ivana Mrazova con cui ha legato di più. Gli uomini della Casa sembrano invece aver preso nettamente le distanze dalla ragazza, se si esclude Cristiano Malgioglio. Questo potrebbe portarla presto verso una nomination, soprattutto nel caso in cui strada facendo dovesse perdere l'appoggio delle altre due concorrenti. In questo momento non sono visibili tuttavia suoi eventuali punti di forza, specie se si considera che è una delle poche a non pensare alla gestione della Casa.

QUESTA SERA RIUSCIRA' A NON ENTRARE NEL VORTICE DELLE POLEMICHE?



Giulia De Lellis continuerà la sua esperienza al Gf Vip 2017? Per adesso di sicuro sì, anche se secondo Simona Izzo è fra le papabili alla vittoria. La regista crede infatti che il traguardo finale verrà tagliato dalla ragazza o da Luca Onestini, ma è difficile stabilire il motivo di questa sua convinzione. E' vero che Giulia può contare su tantissimi ammiratori, ma anche che potrebbe perdere facilmente al televoto di fronte a Daniele Bossari o lo stesso Luca, per non parlare di Cristiano Malgioglio. Per ora, la De Lellis può godere di una certa protezione solo per via della presenza di alcuni concorrenti contestati dagli altri partecipanti, come dimostra l'ultima nomination sulla Izzo. Ci si chiede però che cosa succederà una volta eliminati i più 'antipatici'. In base a cosa verranno fatte le votazioni?

