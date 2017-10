Grande Fratello Vip 2017 / Diretta e anticipazioni: Jeremias espulso? Eliminato e Nomination (9 ottobre)

Grande Fratello Vip

Puntata decisamente "infiammabile" quella del Grande Fratello Vip 2017, in onda stasera con il suo quinto appuntamento in diretta. Cosa accadrà oggi, lunedì 9 ottobre? Ilary Blasi sarà pronta come sempre per segnalare in real time chi uscirà dalla Casa più spiata d'Italia tra Lorenzo Flaherty e Simona Izzo. Ed intanto, si attende anche il buon Alfonso Signorini con i suoi nuovi rimproveri ai concorrenti ancora in gioco. Jeremias verrà rimproverato a dovere oppure, ancora una volta, si lasceranno le sue esternazioni nell'ombra? Per il popolo della rete, la figura del fratello di Belen è molto protetta dal GF che, prima di redarguirlo, ci penserebbe due volte: sarà proprio così? Inoltre, sul web si mormora anche che, le possibili copertine con al fianco la sorella famosa, farebbero così tanto gola da evitare di richiamarlo per scongiurare ulteriori polemiche. Al fianco dei due conduttori, troveremo anche la Gialappa's Band, con i loro mirati interventi. Per il trio però, un programma tutto loro da poter visionare ogni mercoledì, in seconda serata su Italia 1.

GF Vip 2017, Belen Rodriguez in Casa

Belen Rodriguez intanto, farà il suo esordio sorprendente nella Casa del Grande Fratello Vip 2. La showgirl argentina, varcherà la soglia della porta rossa, per salutare Jeremias e Cecilia, attualmente in gioco come singoli concorrenti. Le emozioni sicuramente, colpiranno nel segno. Sarà proprio la sorella maggiore a dare dei consigli al giovane e sprovveduto fratello? Jeremias infatti, litigando proprio con Simona Izzo, ha allertato Ricky Tognazzi. Il marito della regista infatti, ha espressamente scritto su Twitter di attenderlo fuori con i suoi avvocati, cosa succederà? La conduttrice di Tu si que vales, avrà modo di far presente al fratello che certi atteggiamenti, almeno in televisione, non funzionano proprio? Dopo le interviste tra le pagine di “Oggi” e il suo personale sfogo “privato” su Instagram, pare continuare il tentativo di portare avanti Jeremias, considerato per certi aspetti, anche il vincitore morale di questa seconda edizione del reality di Casa Endemol. Belen, con la sua bellezza e simpatia, farà sicuramente una piacevole sorpresa anche al resto dei concorrenti attualmente all'interno delle quattro mura di Cinecittà.

Soleil entra e Luca Onestini alla resa dei conti

Cosa succederà invece a Soleil Sorge e Luca Onestini? Questa settimana, l'ex tronista di Uomini e Donne ha evidenziato in più di una occasione, la mancanza della sua fidanzata. Per sopperire alla tristezza, ha creato anche un feticcio che la raffigura, con una bottiglietta d'acqua. Nel frattempo però, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2017, le cose stanno procedendo in maniera differente ed infatti, proprio Soleil ha scoperto che il fidanzato, prima di entrare in gioco si è sentito con la sua ex corteggiatrice (Giulia Latini). Lei intanto, pare “consolarsi” tra le “braccia” di Marco Cartasegna, anche lui sul trono ai tempi di Luca e molto affascinato da Soleil fino ad essere uscito con lei un paio di volte in esterna. Cosa succederà? Soleil entrerà in Casa per chiudere la relazione con Luca? Sul web la risposta appare affermativa ma la diretta interessata non si è pronunciata se non in diretta da Barbara d'Urso quando, dopo avere raccontato l'accaduto e la sua delusione, aveva fatto presente di non avere alcuna intenzione di risolvere la situazione in diretta TV. Nel corso della serata poi, spazio per l'eliminazione: chi uscirà tra Lorenzo Flaherty e Simona Izzo? Ovviamente in ultimo, anche le nuove nomination.

