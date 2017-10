Grande Fratello Vip / 9 Ottobre 2017: come vedere in streaming il GF Vip 2

Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2017 torna in onda, alle 21.20 su canale 5, con una nuova puntata live condotta da Ilary Blasi, con la collaborazione di Alfonso Signorini. Quella di questa sera sarà una puntata assolutamente imperdibile. Sono tanti, infatti, i colpi di scena e le sorprese che animeranno la casa più spiata d’Italia. Come sempre, per seguire la diretta live, avrete diverse opzioni. Oltre a poter seguire in diretta la puntata su canale 5, Mediaset ha previsto anche la possibilità di poter seguire il reality in diretta streaming. La puntata potrà essere seguita in tv che in live streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset. Un modo studiato per dare la possibilità a tutti di restare informati sulle dinamiche che si stanno creando tra gli inquilini più famosi d’Italia. Oltre ad incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori durante la diretta, il Grande Fratello Vip sta raccogliendo grandi risultati anche per lo streaming e sui vari canali social del reality. Un successo che Mediaset, forse, si auspicava ma che sta sorprendendo un po’ tutti.

LE ANTICIPAZIONI DELLA QUINTA PUNTATA

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017 si aprirà con la sfida al televoto tra Lorenzo Flaherty e Simona Izzo. L’attore e la regista sono protagonisti di un testa a testa al termine del quale uno dei due dovrà lasciare definitivamente la casa di Cinecittà. Chi sarà, dunque, il nuovo eliminato dopo Carla Cruz, Serena Grandi, Carmen Di Pietro e lo squalificato Marco Predolin? C’è molta attesa, poi, per le sorti di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen ha avuto una pesante discussione con Simona Izzo durante la quale si è lasciato andare a dalle frasi infelici scatenando la rabbia di Ricky Tognazzi che ha chiesto nei suoi confronti un provvedimento disciplinare. Ci sarà una nuova squalifica? Dovrebbe, poi, varcare la famosa porta rossa Belen Rodriguez per fare una sorpresa a Cecilia ma soprattutto a Jeremias che non sta vivendo in totale serenità l’avventura. Infine, il pubblico attende il confronto in diretta tra Luca Onestini e la fidanzata Soleil Sorgè: ci sarà la rottura in tv?

