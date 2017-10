Grey’s Anatomy 13/ Anticipazioni 9 ottobre: le paure di Amelia e i guai di Alex

Gray's Anatomy

I primi tre episodi della tredicesima edizione di Grey’s Anatomy sono andati in onda lunedì 2 ottobre, su La7, per la prima volta in chiaro. La tredicesima stagione, come hanno promesso gli autori, è dedicato soprattutto ai personaggi storici della serie, in primis a Meredith, uno dei personaggi più amati della serie tv dedicata alle vicende del personale medico del Seattle Grace Hospital di Seattle. Partito in sordina, Grey’s Anatomy ha conquistato tutto il mondo affermandosi negli anni come una delle migliori serie prodotte e mettendo d’accordo pubblico e critica. Nonostante sia giunto alla tredicesima stagione, la serie tv non ha ancora stancato il pubblico che attende con ansia la messa in onda della quattordicesime stagione che andrà in onda il prossimo 16 ottobre su FoxItalia. Nel frattempo, La7 sta rinfrescando la memoria ai fans trasmettendo gli episodi della tredicesima stagione, una delle più amate tra le ultime prodotte. Grey’s Anatomy 13 è partito esattamente da dove si era interrotta la dodicesima stagione. Nessun salto temporale, nessun ritorno al passato. Tutto si svolge nel presente con le vite dei personaggi storici della serie al centro della trama. In particolare, la vita di Meredith torna al centro di tutto anche se viene concesso molto spazio anche ad altri personaggi. La storia di Jo e Alex ha un ruolo importante per tutta la durata della stagione così come quella della dottoressa Bailey e di Richard. Jackson e April, diventati genitori, per tutta la stagione, devono fare i conti con l’invadenza di nonna Catherine.

GREY'S ANATOMY, LA TRAMA DEGLI EPISODI

A partire dalle 21.10 di oggi, lunedì 9 ottobre, andranno in onda tre nuovi episodi della tredicesima stagione, rispettivamente il quarto, il quinto e il sesto. Nel primo, intitolato, “Caduta lenta”, Alex deve fare i conti ancora con le conseguenze dei suoi gesti avventati. Alex tenta così, in tutti i modi, di fare la cosa giusta ma non riesce a trovare pace. Jackson e April tentano di adattarsi alla loro vita da neo genitori mentre Meredith e Nathan cercano di capire cosa sta accadendo tra loro. Amelia, invece, è sempre più dubbiosa se portare avanti o meno la sua relazione con Owen. Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Una visita inaspettata”, Meredith e Bailey si fanno la guerra per i propri pazienti, entrambi bisognosi di un trapianto di fegato. Owen si ritrova a fare da baby sitter alla piccola Harriet e non sapendo cosa fare cerca l’aiuto degli altri medici. Amelia decide di aspettare e di guardare con Owen il risultato del test di gravidanza. Nel terzo ed ultimo episodio della serata, intitolato “Ruggire”, Alex è molto nervoso perché deve recarsi in tribunale per l’udienza durante la quale sarà fissata la data del processo. Catherine mette sotto pressione la Bailey deve prendere una decisione su Alex. La Bailey, però, è decisa a non licenziare Alex e ribadisce la sua decisione a Catherine. Amelia, invece, vive con paura l’dea di avere un bambino. In un attimo di sconforto, Amelia si rifugia in saletta dove si confida con Alex a cui racconta di aver avuto un bambino qualche tempo addietro, nato con un anencefalia, una malformazione congenita grave e vissuto perciò per pochi minuti. Amelia, dunque, teme di poter rivivere la stessa esperienza.

