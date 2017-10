IGNAZIO MOSER/ Sempre al centro delle liti: lo scontro con Cristiano Malgioglio (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

IGNAZIO MOSER DIFENDE GIULIA DE LELLIS: L'EFFETTO BOOMERANG

Ignazio Moser è tornato al centro delle liti anche in seguito all'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. Dopo aver votato Simona Izzo nella nomination palese, per via della mancanza di positività dell'attrice, il figlio del celebre ciclista ha vissuto uno scontro anche con Cristiano Malgioglio. Le intenzioni di Ignazio in realtà erano più che positive, dato che ha cercato di proteggere Giulia De Lellis da eventuali ritorsioni da parte del paroliere. L'impressione che il concorrente aveva avuto durante la diretta era infatti che Malgioglio fosse rimasto scottato dalla clip su Giulia, per via delle sue presunte affermazioni omofobe. Il tutto si è ritorto contro Moser con effetto boomerang, dato che il paroliere non ha tollerato la sua presa di posizione. Nonostante un inizio tranquillo, alla fine Malgioglio ha sollevato un polverone e non ha accettato le parole del concorrente, che ha cercato in tutti i modi di scusarsi. Invano, a dire la verità, dato che il cantante ha approfittato della situazione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e per spiegare di non aver accettato di partecipare al reality per una questione di visibilità.

IGNAZIO MOSER PRENDE LE DISTANZE DA JEREMIAS RODRIGUEZ?

L'atteggiamento di Ignazio Moser all'interno della Casa del Gf Vip 2 è di certo cambiato dopo il recente scontro con Daniele Bossari. Durante la diretta lo abbiamo visto infatti colpito dalla clip che mostrava il conduttore in lacrime, in seguito all'isolamento forzato dovuto alla freddezza degli altri concorrenti. Anche se i due avevano già avuto modo di chiarire prima della messa in onda, Moser ha appreso solo durante la puntata quale fosse stato lo stato d'animo di Bossari. L'ultima settimana è trascorsa invece in tranquillità per il concorrente, che è ritornato alle dinamiche iniziali. Lo abbiamo visto infatti scherzare e giocare un po' con tutti, ma allo stesso tempo più lontano dalle liti. Forse perché ha preso leggermente le distanze da Jeremias Rodriguez, fra gli inquilini più impulsivi di quest'edizione del programma, o forse perché quanto vissuto con Bossari lo ha portato a riflettere sulla qualità dei rapporti creati con i compagni d'avventura.

IL PUBBLICO DEL GARNDE FRATELLO VIP NON TIFA PER LUI: PERCHE?

Difficile pensare che Ignazio Moser non solo possa vincere il Gf Vip 2017, ma anche che possa rimanere a lungo nel reality. Il concorrente rientra ancora fra gli inquilini più anonimi della Casa e non è riuscito di certo a farsi apprezzare in seguito alla lite con Daniele Bossari. I social tifano tutti per il conduttore e non sono in pochi i telespettatori a considerarlo già il vincitore di questa seconda edizione. Ignazio è rientrato quindi per forza di cose fra i più detestati del pubblico, che fin dall'inizio hanno dimostrato una certa diffidenza nei suoi confronti. Questo dettaglio è dovuto di certo al fatto che il concorrente si è unito subito a Jeremias Rodriguez, fra i più detestati e contestati dai telespettatori.

