IL DESTINO DI UN CAVALIERE/ Su canale Nove il film con Heath Ledger (oggi, 9 ottobre 2017)

Il destino di un cavaliere

NEL CAST HEATH LEDGER

Questa sera, lunedì 9 ottobre, alle 21.15 su canale Nove andrà in onda il film Il destino di un cavaliere. La pellicola è stata scritta e diretta da Brian Helgeland e è stata interpretata da Heath Ledger, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon, Paul Bettany e Laura Fraser. Heath Leadger, che veste i panni di William Thatcher e Sir Ulrich Von Lichtenstein of Gelderland, è un attore americano molto famoso a livello internazionale morto a soli 28 anni nel 2008. Nel corso della sua carriera cinematografica è entrato a far parte del cast di numerosi film di successo come Lords of Dogtown, Il cavaliere oscuro e I segreti di Brokeback Mountain. Gran parte delle scene de Il destino di un cavaliere, sono state girate a Praga. La pellicola contiene molte scene che raffigurano incidenti reali accorsi agli attori edagli stunt man durante le riprese. In una di queste, la controfigura di Heath Ledger è addirittura svenuto. In un'altra scena l'attore Brian Helgeland è stato colpito a un dente. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL DESTINO DI UN CAVALIERE, LA TRAMA DEL FILM

William Tatcher è un semplice scudiero che, all'improvviso, si trova costretto a fronteggiare una situazione alquanto insolita. L'uomo per cui lavora perde la vita nel corso di un duello. William può dichiararne la sconfitta o può subentrare al suo posto con la speranza di vincere e aggiudicarsi il premio. Appoggiato da alcuni suoi amici, William conclude con successo la gara. Con grande entusiasmo comprende che può davvero cambiare la sua posizione sociale e finalmente esaudire il suo sogno di diventare un cavaliere. Tuttavia deve fare i conti con la dura realtà e col fatto che non possiede origini nobiliari. Ma Geoffrey Chaucer gli offre un'interessante possibilità, grazie alla quale potrà diventare nobile in maniera fittizia. William assume così il nome nobiliare di Sir Ulrich Von Lichtenstein, quest'ultimo inizia così a partecipare ad una lunga serie di tornei, nel corso dei quali si innamora della bella Jocelyn. Ben presto, William verrà però smascherato. A salvarlo dalla condanna a morte sarà il principe nero di Galles. Sarà proprio lui a dichiararlo nobile, consentendogli di terminare uno dei tornei più importanti d'Inghilterra.

