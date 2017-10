IL FIDANZATO DI MIA SORELLA/ Su Rai 2 il film con Pierce Brosnan (oggi, 9 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST PIERCE BROSNAN

Il fidanzato di mia sorella va in onda su Rai 2 oggi, lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola comica del 2014 che è stata diretta da Tom Vaughn e interpretata da Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba. L'attrice Jessica Alba, che nel film interpreta Kate, è una nota attrice cinematografica che ha preso parte a un gran numero di film come Honey, Tutte pazze per Charlie e Sin City. È inoltre nota per il suo ruolo da protagonista della serie tv anni '90 dal titolo Le nuova avventure di Flipper e in Dark Angel. Il film Il fidanzato di mia sorella è stato girato a Los Angeles, a partire da ottobre del 2013, in meno di 25 giorni. La colonna sonora del film, molto ricca e suggestiva, è stata curata da Stephen Endelman, famoso direttore d'orchestra inglese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL FIDANZATO DI MIA SORELLA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Richard, un professore universitario molto carismatico e avvezzo a frequentare le proprie studentesse. Al pari di suo padre, Richard è infatti un gran donnaiolo. Nonostante la grande somiglianza che li accomuna, tra Richard e suo padre non scorre buon sangue. Il loro rapporto è infatti teso e freddo. Una delle allieve di Richard, con cui l'uomo intrattiene una relazione sentimentale, decide di invitarlo a cena per presentargli sua sorella Olivia. Tra quest'ultima e Richard scatta, fin da subito, un vero e proprio colpo di fulmine. Peccato che anche Olivia sia fidanzata. Nel corso della cena, Richard scopre che Kate aspetta un figlio dal lui. Indeciso su cosa fare in un primo momento, l'uomo abbandona la cattedra di docente e parte per gli Stati Uniti con Kate, assumendosi le sue responsabilità di padre. Ma una volta arrivato in America viene assunto come professore precario e costretto ad insegnare ad allievi svogliati e poco interessati ai suoi insegnamenti. Come se non bastasse, poco dopo la nascita del bambino, Kate inizia a tradirlo. Trascorre poco tempo e Richard ed Olivia iniziano a frequentarsi, mentre Kate ufficializza la relazione con il suo nuovo compagno. A pagarne le spese sarà il figlio di Richard e Kate che, ovviamente, sarà più che confuso dalla sua nuova situazione familiare.

