ISOLA DEI FAMOSI 2018/ I primi possibili nomi della nuova edizione: contattati Giorgio Manetti e Mario Serpa?

Isola dei famosi

La tredicesima edizione de L'Isola dei famosi si farà, ormai non ci sono più dubbi. Sull'argomento è intervenuta la stessa Alessia Marcuzzi ospite a Chi ha incastrato Peter Pan?. A suo dire, i rumors secondo i quali Canale 5 avrebbe preferito cancellare momentaneamente la nuova edizione del reality show sarebbero assolutamente inesatte e il programma, che lo scorso anno ha ottenuto ottimi ascolti e grande interesse mediatico, tornerà a partire dal gennaio 2018. A confermare le dichiarazioni della conduttrice, che tornerà al timone del programma, sono arrivate anche alcune indiscrezioni relative al cast scelto per sbarcare in Honduras. Le decisioni definitive non sono ancora state prese, ma nomi di ex vallette e di concorrenti legati in qualche modo a Uomini e donne o altri programmi di Maria De Filippi circolano già insistentemente nei social network.

Isola dei famosi 2018: anche Giorgio Manetti nel cast?

Il panorama di Maria De Filippi è sempre stato preso in considerazione nelle scelte dei vip protagonisti de L'Isola dei famosi, oltre che più di recente del Grande Fratello Vip. Ed ecco che tra i nomi forti della nuova edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi compare proprio uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne: parliamo di Giorgio Manetti, la cui relazione con Gemma Galgani è giunta al capolinea da tempo, e che non ha mai disdegnato il suo interesse ad apparire davanti alle telecamere. E mentre c'è già chi sogna che il cavaliere fiorentino possa trovarsi a confronto proprio con la dama torinese in Honduras, anche Mario Serpa potrebbe accettare di partecipare al reality show vip in partenza a gennaio 2018. Tra i nomi forti legati ad Amici, compare anche Alessio Bernabei: il cantante, dopo la sua partecipazione a Sanremo non ha ancora fatto uscire il suo nuovo album e L'Isola dei famosi potrebbe permettergli di ottenere la giusta dose di visibilità per lanciarlo. Tra i papabili futuri concorrenti, compaiono inoltre alcune ex vallette non più sulla cresta dell'onda ovvero Giovanna Civitillo, Alessia Fabiani e l'ex velina Costanza Caracciolo. Segnaliamo inoltre l'ex calciatore Fabio Galante e il fashion blogger Mariano Di Vaio.

