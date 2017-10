IVANA MRAZOVA/ I fan fanno il tifo per una love story con Ignazio Moser (Grande Fratello Vip 2017)

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2017

IVANA MRAZOVA, LA PASSIONE PER GLI SCHERZI

I telespettatori del Grande Fratello Vip 2017 stanno conoscendo un nuovo aspetto di Ivana Mrazova. Durante l'ultima puntata, la Gialappa's Band ha infatti mostrato una clip in cui la modella ha preso in giro Giulia De Lellis facendole credere di essere in grado di aspirare la sigaretta dalle orecchie. Una nota divertente che ha sorpreso diversi ammiratori, ma che non si distacca rispetto a quanto ha dimostrato la modella in queste settimane di reality. È infatti fra i primi a lanciarsi verso lo scherzo, scegliendo di ridere e far sorridere i compagni d'avventura. Una leggerezza che comunque nasconde un animo profondo, come dimostra la motivazione che ha dato per la sua nomination a Simona Izzo e un suo racconto per un evento traumatico vissuto durante l'infanzia. Ivana si è infatti ritrovata vittima di un gruppo di rapinatori in tenera età, mentre si trovava in casa con la madre, e anche se le due sono riuscite a sfuggire al peggio, ha rivelato di aver avuto incubi per diversi mesi. In quell'occasione ha visto infatti uno dei criminali puntare la pistola alla tempia della madre, alla ricerca del denaro che il padre aveva nascosto in casa. Ivana ha raccontato tutto durante una serata in compagnia dei concorrenti più giovani del programa, con cui ha dimostrato di avere un maggior legame, come Cecilia Rodriguez, Luca Onestini, Ignazio Moser e Giulia De Lellis.

I FAN LA VORREBBERO CON IGNAZIO MOSER

Ivana Mrazova è fra le più quotate sui social come probabile partener sentimentale di Ignazio Moser. Diversi fan del Grande Fratello Vip 2017 tifano infatti fortemente per la coppia, augurandosi che prima o poi riescano ad avvicinarsi. In realtà, Ivana è fidanzata con Alessandro Allevato, di cui è innamoratissima e che in questi giorni le ha inviato un messaggio d'amore aereo. In uno degli ultimi pomeriggi, un aereo ha infatti sorvolato la casa sventolando uno striscione con una frase scritta da Alessandro, in cui ha manifestato il suo amore alla modella. Anche se i due hanno una relazione da soli 5 mesi e Ivana non lo menziona molto spesso, sembra proprio che la loro unione sia più forte di quanto possa apparire sul piccolo schermo.

POCHE CHANCE DI VITTORIA FINALE AL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Anche se sono trascorse diverse settimane dal debutto del Gf Vip 2017, non sembra che Ivana Mrazova possa riuscire ad aspirare alla vittoria finale. È di sicuro fra le concorrenti più forti, ma solo per via della sua unione con il gruppo più giovane di inquilini e per la presenza nella casa di persone più detestate. Ritrovarsi in un terreno neutro porta di sicuro un vantaggio per la modella, che tuttavia potrebbe concludersi presto con una sua uscita. Per rimanere nel reality dovrà fare ben altro che stare nel limbo dei concorrenti “medi”.

