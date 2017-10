JEREMIAS RODRIGUEZ/ La sua aggressività e i suoi sbalzi d'umore non sono graditi (Grande Fratello Vip 2017)

Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

JEREMIAS RODRIGUEZ: AMORE E ODIO PER SIMONA IZZO

Jeremias Rodriguez può finalmente vivere l'emozione di partecipare al Grande Fratello Vip 2017 come concorrente singolo. Durante l'ultima diretta, la produzione ha infatti deciso di dividerlo dalla sorella Cecilia e di proseguire il reality al pari di tutti gli altri partecipanti. La decisione è arrivata tra l'altro prima delle nomination, divise fra palesi e nascoste per volontà del neo Capitano Luca Onestini, ma i due fratelli sembrano aver mantenuto la linea scelta in precedenza. Jeremias ha infatti votato Simona Izzo con le stesse motivazioni della sorella, ovvero riguardo al fatto che l'attrice attacca sempre gli altri concorrenti durante la puntata e non in settimana. Non è la prima volta tra l'altro che Jeremias sceglie di dare la propria nomination alla regista, con cui sta vivendo un rapporto di amore e odio. In questi ultimi giorni, i due concorrenti sono arrivati infatti di nuovo ai ferri corti, una lite a cui è seguito l'ennesimo chiarimento. Intanto, i social richiedono a gran voce che il fratello di Belen Rodriguez venga espulso per la sua aggressività, dimostrata in precedenza sia nei confronti di Daniele Bossari, sia di recente in seguito ad una lite proprio con la Izzo.

JEREMIAS E CECILIA RODRIGUEZ SI DIVIDONO AL GF VIP 2

La scelta del Gf Vip 2 di dividere Jeremias Rodriguez dalla sorella implica anche una maggiore fragilità per i due concorrenti. Soprattutto per il primo, soggetto a notevoli sbalzi d'umore e frequenti pianti. Un evento che si è ripetuto anche in quest'ultima settimana, in cui lo abbiamo visto inizialmente arrabbiato nei confronti di Simona Izzo, a cui non ha risparmiato parole dure, e successivamente in lacrime. Per sua fortuna può contare sul supporto di Cecilia, ma cosa succederebbe se la sorella finisse in nomination e perdesse al televoto? Anche se Jeremias ha potuto contare inizialmente sul legame con Ignazio Moser e Luca Onestini, quest'ultimo sembra ormai essersi staccato ed aver trovato in Cristiano Malgioglio un valido alleato. L'impressione che si ha dall'esterno è che il concorrente fino ad ora non abbia sviluppato una strategia che gli garantisca la permanenza nella Casa. E forse questo è dovuto al fatto che non apprezzi questo tipo di ragionamento, come sottolineato più volte nel corso del reality, ma anche motivo che potrebbe portarlo presto in nomination. Per ora sembra che quasi tutti i concorrenti nutrano una forte simpatia nei suoi confronti, ma presto tutte le persone con cui ha avuto da ridire potrebbero decidere di votarlo.

L'ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO DI JEREMIAS RODRIGUEZ PUO' PENALIZZARLO?

Se il pubblico del Gf Vip 2017 avesse il potere di votare prima della nomination dei concorrenti, Jeremias Rodriguez sarebbe già uscito dalla Casa da diverso tempo. Sui social si è creata una vera e propria polemica attorno al fratello di Belen, sia perché appunto famoso solo di riflesso, in virtù della popolarità della showgirl, sia perché il suo atteggiamento aggressivo non è stato digerito da molti. Diversi telespettatori hanno inoltre notato una certa ciclicità nel suo comportamento, in cui la rabbia viene alternata al pianto in modo sistematico. E' possibile che Jeremias arrivi a pentirsi delle diverse discussioni che lo hanno visto protagonista fin dal suo ingresso nel programma, forse perché alimentata dalla clausura forzata e dalle limitazioni imposte dalla Casa. Difficile pensare tuttavia che possa riuscire a vincere il reality, dato che altri concorrenti, come Daniele Bossari e Cristiano Malgioglio, sono di gran lunga più amati dal pubblico da casa.

