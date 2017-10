L'ISOLA DI PIETRO, GIANNI MORANDI / Commenti su Twitter e anticipazioni quarta puntata: Diana è viva?

L'isola di Pietro

REAZIONI SU TWITTER

Ieri sera 8 ottobre 2017 è andata in onda la terza puntata de "L'isola di Pietro" con il grande Gianni Morandi come protagonista indiscusso. La serie sta acquistando sempre più pubblico, anche se non molto tra i giovanissimi. Su Twitter però compaiono diversi commenti riguardo alla fiction, facendoci intendere che, oltre a coloro che si lamentano dei genitori che li obbligano a vedere il loro mito Morandi, ci sono diversi fans anche tra i più giovani. Un'utente commenta: "Che mito Morandi! - Guardando l'Isola di Pietro". Un'altra donna scrive invece: "Un bicchiere di bianco in compagnia di Gianni Morandi". Insomma la serie inizia a riscuotere il suo modesto successo, essendo in grado di portare in scena un giallo con colpi di scena e misteri, senza cadere però nel macabro e nel crudo. Infatti un utente commenta ironicamente: "Questa è l'isola del mistero...altro che di Pietro"! A tutto questo va anche riconosciuto il merito a Morandi stesso, che riesce ad attirare le persone più disparate, grazie alla sua ironia e semplicità!

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA DEL 15 OTTOBRE

"L'isola di Pietro" torna anche domenica prossima 15 ottobre 2017 con il quarto appuntamento! Le anticipazioni che circolano sul web ci rivelano già che le investigazioni continueranno sulla pista della prostituzione di Diana, giro nel quale si pensa possa essere coinvolta anche Caterina. Già nella puntata di ieri sera Alessandro ha scoperto che la ragazza è figlia di Elena, ma la donna non gli ha detto chi sia il padre, si è limitata a dirgli che non è lui. Noi però sappiamo che Caterina è nata da una violenza subita da Elena all'età di quindici anni: l'uomo che ha abusato di lei sembra essere proprio Samuele, il fratello di Alessandro. La verità verrà a galla alla fine? Alessandro verrà a sapere tutta la verità? E come agirà? E Diana invece è viva e, se sì, riuscirà ad uscire da questo cattivo giro che sembra perseguitarla? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo!







