LA MAGNIFICA PREDA/ Su Rai Movie il film con Marilyn Monroe (oggi, 9 ottobre 2017)

La magnifica preda su Rai Movie

NEL CAST MARILYN MONROE E ROBERT MITCHUM

La magnifica preda è il film che andrà su Rai Movie oggi, lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 21.10. Il film western è stato diretto nel 1954 da Otto Preminger e il titolo nella versione originale è River of no return. Nel cast troviamo una splendida Marilyn Monroe, Robert Mitchum, Rory Calhoun, Tommy Rettig e Murvyn Vye. Il film, rappresenta la prima e unica pellicola western diretta da Otto Preminger. A interpretare il personaggio di Kay c'è Mariylin Monroe, uno dei miti intramontabili del cinema internazionale. Tra le sue interpretazioni cinematografiche più famose ricordiamo Something's Got to Give, Come sposare un milionario, Gli uomini preferiscono le bionde, A qualcuno piace caldo e Le memorie di un dongiovanni. Molte delle scene d'azione sono state girate in prima persona dagli interpreti protagonisti del film. Marylin Monroe, infatti, si procurò una slogatura alla caviglia durante una scena. Ma vediamo insieme la trama del film.

LA MAGNIFICA PREDA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Matt Calder, finito di scontare la sua condanna detentiva per aver ucciso un uomo, torna finalmente in libertà. Appena varcata la soglia del carcere, Matt decide di mettersi sulle tracce di suo figlio, che vive in una tendopoli assieme a Kay, una musicista. Assieme a suo figlio, Matt torna nel ranch che appartiene alla sua famiglia. Dopo diversi mesi, Kay parte assieme al suo fidanzato, Harry, per raggiungere Council City a bordo di una zattera. Ben presto la corrente li porta troppo a largo. Solo l'intervento tempestivo di Matt li salva da una morte certa. Intenzionato a proseguire il suo viaggio, Harry ruberà un cavallo ed alcune armi dalla fattoria di Matt, lasciando Kay da sola. Quest'ultima decide di rimanere nel ranch ma poco dopo i tre saranno costretti a fuggire. Un gruppo di Apache, attacca infatti la fattoria. Matt, suo figlio Mark e Kay fuggono a bordo della zattera. Nel corso del lungo viaggio il rapporto tra Kay e Matt si fa via via più profondo. Dopo mille peripezie i tre riescono finalmente a raggiungere il centro cittadino più vicino. Qui Harry e Matt si affrontano a muso duro. Harry spara a Matt ma suo figlio interviene e gli salva la vita.

