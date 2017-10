LA POLIZIA INCRIMINA, LA LEGGE ASSOLVE/ Su Iris il film con Franco Nero (oggi, 9 ottobre 2017)

Il film poliziesco in seconda serata su Iris

NEL CAST FRANCO NERO

La polizia incrimina, la legge assolve è il film cheva in onda su Iris oggi, lunedì 9 ottobre 2017, in seconda serata a partire dalle ore 23.05. Si tratta di una pellicola poliziesca del 1973 che è stata diretta da Enzo Castellari e interpretata da Franco Nero, Fernando Rey, James Whitmore, Delia Boccardo, Duilio Del Prete e Silvano Tranquilli Secondo. Franco Nero, che veste i panni del Commissario Belli, è un noto attore cinematografico italiano di fama internazionale. Nel corso della sua carriera ha preso parte a pellicole di grande spessore come Django 2 - Il grande ritorno, Jonathan degli orsi, 2012 - L'avvento del male, John Wick - Capitolo 2, Django Unchained e Il crimine non va in pensione. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA POLIZIA INCRIMINA, LA LEGGE ASSOLVE, LA TRAMA DEL FILM

Il commissario Belli è un abile poliziotto genovese che indaga su una serie di omicidi efferati legati a un consistente giro di droga che collega le città di Genova e Marsiglia. A essere coinvolte nei loschi affari malavitosi sono due gang criminali che, da lungo tempo, si contendono il controllo del narcotraffico della zona. Dopo una lunga e rocambolesca operazione, il commissario Belli riesce a catturare un pericoloso criminale, noto con il soprannome di Libanese. Quest'ultimo, che rappresenta un soggetto chiave per l'indagine antidroga condotta da Belli, viene però eliminato da un misterioso killer per impedirgli di testimoniare. Il commissario riesce miracolosamente a salvarsi dall'attentato, ma non si perde d'animo e prosegue con le indagini. Decide così di chiedere aiuto al suo collega Scavino. Quest'ultimo possiede importanti informazioni su un Franco Griva, influente imprenditore genovese che secondo Belli è immischiato nei loschi affari dei narcotrafficanti. Poco dopo, anche Scavino viene ucciso. Il colpevole dell'omicidio è Umberto Griva, fratello di Franco. Il commissario è più che mai intenzionato a incastrare l'industriale ma questi, pur di fermare le indagini, invia due sicari che uccidono la figlia di Belli ed aggrediscono la compagna del poliziotto. Riuscirà il commissario a incastrare il boss e a riscattare la morte della sua povera figlioletta?

© Riproduzione Riservata.