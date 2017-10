LEGENDS OF TOMORROW 2/ Anticipazioni del 9 ottobre: Rip riuscirà a ricordare tutto?

Legend's of Tomorrow 2, in prima Tv su Premium Action

LEGENDS OF TOMORROW 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 9 ottobre 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Legends of Tomorrow 2, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "La Legione del Destino" e "Voltagabbana". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: le Leggende si ritrovano ad unire le forze con Flash (Grant Gustin), John (David Ramsey), Oliver (Stephen Amell) e Supergirl (Melissa Benoist) per impedire che i Dominatori, un gruppo di alieni, prenda il controllo della Terra. Caitlin (Danielle Panabaker) convince quindi Stein (Victor Garber) a collaborare con la figlia Lily (Christina Brucato), ma lo scienziato è freddo nei confronti della donna, dato che si tratta del risultato di un'aberrazione. Nathan ed il resto del gruppo decidono di raggiungere in seguito il 1951, anno in cui i Dominatori sono comparsi per la prima volta sulla Terra, in modo da catturare un alieno e scoprire il loro punto debole.

Le Leggende verranno tuttavia catturati dall'agente Smith (Donnelly Rhodes), mentre Felicity (Emily Bett Rickards) cerca di convincere Cisco (Carlos Valdes) a perdonare Barry per aver ucciso in modo indiretto il fratello. Si scopre in seguito che il viaggio nel tempo di Flash ha spinto gli alieni a considerare gli esseri umani come una minaccia, ma Stein e Lily creano un'arma in grado di fermarli. Malcolm Merlyn (John Barrowman) si unisce a Twane e Darhk (Neal McDonough) per contrastare le Leggende, mentre la squadra viaggia fino alla Chicago del 1927, dove incontrano Eliot Ness (Cole Vigue). Quest'ultimo viene in seguito prelevato da finti agenti federali senza che Stein possa in qualche modo fermarli, vittima di allucinazioni.

Darhk osserva poi le Leggende liberare Ness per fare in modo che la cattura di Al Capone avvenga, ma visto che è ferito, Nate decide di sostuituirsi a lui per prendere il libro contabile del mafioso. Mentre stanno per mettere in atto la messinscena, Darhk riesce a catturare Stein e Sara (Caity Lotz), ma Mick (Dominic Purcell) decide di usare la forza per liberarli. Intanto, Darhk tortura Stein per spingere Sara a consegnargli l'amuleto, mentre Capone riesce a sfuggire alla squadra. Dopo uno scontro corpo a corpo, Merlyn cerca di convincere Sara a dargli l'amuleto in cambio di Stein, rivelando che unendo l'artefatto ad un altro gemello, si creerà la Lancia del Destino. Rip (Arthur Darvill) cerca di salvare la Waverider dall'esplosione in corso sei mesi prima che Mick sprofondi nell'alcool nel ricordo di Leonard (Wentworth Miller).

Intanto, Nate fa delle ricerche sull'amuleto e scopre che risale ad un'epoca antica, riuscendo ad intuire grazie a Vixen come attivarlo. Merlyn, Darhk e Thawne raggiungono invece gli anni '60 per indagare sulla vita di Rip, ma vengono raggiunti dalle Leggende. Si scopre inoltre che Rip non ricorda nulla degli amici poco prima che venga arrestato, ma visto che la Lancia è in suo possesso, la squadra deve organizzare la sua evasione. Dopo aver adottato delle identità finte, riescono a convincere Rip a seguirli, ma vengono presi di mira da Merlyn e Darhk che hanno lo stesso obiettivo. Una volta a bordo della nave, le Leggende hanno un nuovo scontro coni nemici e Rip viene di nuovo catturato da Darhk.

ANTICIPAZIONI 9 OTTOBRE 2017, EPISODIO 11 "LA LEGIONE DEL DESTINO"

Rip si trova ancora nelle mani della Lega del Destino e la sua mente è stata riprogrammata con falsi ricordi ed una nuova identità. I tre criminali intendono infatti scoprire le informazioni in suo possesso sulla Lancia, mentre le Leggende devono occuparsi sia di organizzare un piano di fuga per l'amico che di scoprire come funzioni il Medaglione di Longino. La squadra deve inoltre confrontarsi ancora con il misterioso velocista, mentre la Lega scopre l'esistenza di una cassetta di sicurezza che Rip ha nascosto nel 2025. Nel frattempo, Stein dovrà affrontare la verità con Lily, a cui confesserà le sue vere origini.

LEGENDS OF TOMORROW 2, EPISODIO 12 "VOLTAGABBANA"

Le Leggende si mettono in viaggio nel tempo per impedire che George Washington venga ucciso nel 1776. Arrivati nel New Jersey scoprono però che si tratta di una trappola di Rip, che cerca di sottrarre loro la Lancia nascosta sulla nave. Convinto di essere un'altra persona e non riconoscendo i suoi amici, Rip non si fermerà dal ferire Sara ed a ridurla quasi in fin di vita. Nel frattempo, Rory unisce le forze con Nate e Amaya per assicurarsi che il Presidente non venga ucciso.

