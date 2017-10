LORENZO FLAHERTY/ L’attore è a rischio eliminazione: cosa deciderà il televoto? (Grande Fratello Vip 2017)

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

LORENZO FLAHERTY TRADITO DA DUE CONCORRENTI

Lorenzo Flaherty è di nuovo a rischio eliminazione. L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017 lo ha visto registrare infatti due nomination, sia da parte di Cristiano Malgioglio sia da Simona Izzo. L'attore si è sentito in qualche modo tradito dai due concorrenti che lavorano nel suo stesso settore, forse pensando che una vicinanza professionale gli avrebbe garantito una sorta di incolumità. In realtà, Flaherty è finito in nomination solo per l'assenza di un altro concorrente più odiato, dato che i voti a suo sfavore non sono stati poi molti. La Izzo in particolare ha voluto chiarire le sue motivazioni durante la diretta, ma l'attore si è dimostrato tranquillo nell'affrontare questa nuova sfida. Forse perché ha già vissuto le emozioni legate all'eliminazioni nelle settimane precedenti oppure perché le dinamiche della Casa iniziano ad essere pesanti ai suoi occhi. A discapito della settimana precedente in cui lo avevamo visto più allegro, in questi ultimi giorni Flaherty è ritornato nel suo solito abisso di tristezza e solitudine. Un elemento che potrebbe far pensare che in realtà non abbia digerito di essere stato votato da chi non se lo sarebbe mai aspettato.

IL MESSAGGIO CONTRO L'OMOFOBIA

In questi ultimi giorni di Gf Vip 2017, Lorenzo Flaherty ha avuto modo di parlare con Daniele Bossari e Gianluca Impastato delle nomination palesi e della loro difficoltà. Sembra inoltre che l'attore abbia notato una certa unità in più fra gli ex Stazionati, elementi assenti invece negli ex Privilegiati. Flaherty non ha nascosto inoltre di aver vissuto spesso dei contrasti con Simona Izzo, per via dell'abitudine dell'attrice di puntare un concorrente in particolare. Secondo l'artista, la regista lo avrebbe infatti nominato solo per via dell'eliminazione di Marco Predolin, sua prima scelta in fase di voto. Al di là delle tensioni provocate dal reality, Lorenzo e Cristiano Malgioglio sono diventati veicolo di un messaggio contro l'omofobia. Nella serata di mercoledì, i due artisti hanno avuto infatti una discussione, subito mitigata per volontà del paroliere sulle labbra dell'attore. Lo stupore di tutti i presenti ha lasciato poi spazio a diverse risate, soprattutto da parte di Flaherty. e ad un lento ballato fra i due concorrenti, che hanno così chiarito ogni contrasto precedente.

UN'ALTRA NOMINATION PER LORENZO FLAHERTY: QUESTA SERA AL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Lorenzo Flaherty si ritrova a rivivere ancora una volta l'ansia da nomination. Il Grande Fratello Vip 2 lo ha visto uscire vincitore in precedenza, ma questa volta si ritrova a doversi scontrare contro un vero titano. Forse consapevole di essere prossimo all'uscita, l'attore ha trascorso la sua settimana in totale relax, lasciando addirittura che gli altri concorrenti prendessero il controllo della cucina. Lorenzo potrebbe riuscire a vincere nella sfida contro Simona Izzo non tanto per essere riuscito a conquistare il pubblico da casa, ma quanto per le polemiche che circondano la regista. Questo dettaglio potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di forza per il concorrente, che potrebbe alla fine registrare una seconda vittoria. Rimane comunque fra i più a rischio del programma, dato che non è riuscito a legare davvero con nessuno. L'unico con cui aveva dimostrato di avere maggiore affinità era proprio Marco Predolin e la sua eliminazione non può che compromettere del tutto uno dei pochi vantaggi di Flaherty.

