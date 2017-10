LUCA ONESTINI/ Leader della casa, ma i dubbi su Soleil Sorgè non mancano (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

LUCA ONESTINI: IL CAPITANO DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Luca Onestini è riuscito a trarre il vantaggio maggiore nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2. L'espulsione di Marco Predolin ha infatti destabilizzato la maggior parte dei concorrenti, ma ha anche permesso all'ex tronista di emergere come Capitano. Alcune delle nomination sono state rivelate pubblicamente proprio grazie ad una sua scelta, in cui è stata evidente anche la sua volontà di proteggere determinati compagni di viaggio. In particolare è stato graziato Jeremias Rodriguez, con cui ha stretto un legame forte, così come Ivana Mrazova. La modella fa parte infatti della 'cerchia' di Onestini, che tuttavia ha preferito rendere palese il voto di Ignazio Moser. Quest'ultimo tuttavia ha chiarito durante la diretta di aver riferito lui stesso Luca di non aver paura di rivelare il nome scelto di fronte agli altri. In studio c'è stata inoltre occasione per mostrare il nuovo legame intrecciato dall'ex tronista all'interno della Casa, quello con Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha infatti trascorso molto tempo in compagnia del ragazzo, mostrandogli come stirare le camice e permettendogli di prendere per la prima volta in mano un ferro da stiro. Ancora una volta, Luca ha dimostrato inoltre di essere più saggio e osservatore rispetto a tanti concorrenti, scegliendo di non prendere parte alle faide interne al reality senza schierarsi a favore di uno o l'altro. In particolare ha mostrato una forte sorpresa nell'apprendere il motivo dell'espulsione di Predolin, anche se ha ammesso di aver sentito il conduttore imprecare nella situazione contestata dalla produzione.

LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE': DUBBI CHE AUMENTANO

Il Gf Vip 2 per Luca Onestini si sta rivelando una grande avventura, anche se non è semplice per lui riuscire a non vivere dei forti dubbi sulla sua relazione con Soleil Sorgè. Dubbi che tra l'altro sono stati alimentati da un rvm mostrato durante la diretta, un intervento dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel salotto di Barbara d'Urso. La reazione di Onestini è stata eclatante - 'è pazza', ndr - e allo stesso tempo ha messo ancora più in evidenza quanto gli manchi la fidanzata. Per questo lo abbiamo visto durante la settimana intento a creare un 'feticcio' di Soleil grazie ad una bottiglietta d'acqua ed alle istruzioni dettagliate di Daniele Bossari. L'ex tronista ovviamente ignora quanto affermato da Soleil proprio in questi giorni, ovvero di non essere più convinta della sua relazione d'amore con Luca. Quest'ultimo invece sembra aver assunto il ruolo di leader all'interno della Casa, dispensando consigli e ramanzine in modo piuttosto maturo.

LE QUALITA' DI LUCA ONESTINI DENTRO LA CASA DEL GF VIP 2

Luca Onestini potrebbe vincere il Gf Vip 2017? Secondo Simona Izzo non ci sarebbero dubbi a riguardo, dato che per la regista rimane il più forte assieme a Giulia De Lellis. In quest'ultima evoluzione del concorrente si possono notare comunque delle qualità importanti, che gli potrebbero permettere di rimanere a lungo all'interno del reality. Distante dalle liti e dalle scaramucce fra inquilini, Luca è riuscito a dosare momenti di forte cameratismo con Jeremias Rodriguez ad altri in cui è entrato in contatto con Daniele Bossari, prendendo parte dei suoi giochi culturali. Per non parlare della stessa Izzo, con cui ha parlato a lungo. L'impressione che si ha dall'esterno è che Onestini stia sondando il terreno con tutti i concorrenti, valutando con attenzione contro chi puntare il dito e mantenendo i rapporti sereni con la maggior parte dei compagni d'avventura. L'unico scoglio duro per il ragazzo rimane allo stesso tempo la scelta di non schierarsi con nessuna delle fazioni più forti, un cambiamento avvenuto nel corso delle prime due settimane del programma.

