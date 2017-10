Loredana Lecciso/ Il matrimonio con Al Bano? Ne abbiamo parlato ma...

Loredana Lecciso

Si torna a parlare di uno egli argomenti più amati dagli italiani, il possibile matrimonio tra Al Bano e la compagnia di sempre, Loredana Lecciso. A quanto pare ogni cosa che riguardi la coppia finisce sempre per dividere e far parlare e, ancora una volta, è la questione matrimonio a finire sotto la lente. In particolare, in un'intervista rilasciata al settimanale Spy, Loredana Lecciso è tornata a parlare dell'equilibrio e la felicità che sono finalmente tornati in famiglia soprattutto dopo quello che è successo ad Al Bano. Il malore che lo ha portato in ospedale ha visto Loredana Lecciso al suo capezzale e questo ha creato ancora più forza nel loro legame ma sembra che ancora i tempi non siano maturi per il loro matrimonio.

BASTA GOSSIP SULLA FAMIGLIA CARRISI-LECCISO-POWER

La stessa Lecciso ha rivelato che si è parlato del matrimonio qualche anno fa ma poi sono i giornali a farlo spesso inventando crisi e parlando di notizie inesistenti. La stessa ha confermato: "Ci sono momenti in cui mi sento sposatissima e altri meno, come in tutte le coppie. Sono più imporanti i fatti e la sostanza: l'amore e l'unione ci sono, siamo già una famiglia". A fomentare l'interesse su Al Bano e Loredana Lecciso è stata proprio Romina Power che, ospite in tv, ha ironicamente parlato del suo rapporto con l'ex marito dicendo che lui la ama ancora e che lei ricambia. Naturalmente tanto è bastato per spingere i giornali a parlare nuovamente di triangolo amoroso ma questa volta ad intervenire è stato lo stesso Al Bano che ha sottolineato che si trattava di dichiarazioni ironiche e che dovrebbero smetterlo di fare gossip sulla sua famiglia.

