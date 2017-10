Marco Predolin/ Dopo la squalifica lo sfogo: riuscirà a rientrare nella Casa? (Grande Fratello Vip 2017)

Marco Predolin squalificato al Grande Fratello 2017

L'espulsione di Marco Predolin dal Gf Vip 2 continua a far discutere tutti i telespettatori italiani, che si sono impegnati molto sui social nei giorni precedenti all'ultima diretta. In realtà la polemica ha iniziato a ruotare attorno all'ex conduttore fin dalle sue prime uscite su Cristiano Malgioglio, nelle quali ha affermato di volerlo bruciare in stile Giovanna d'Arco. Una battuta infelice estrapolata da un contesto diverso, secondo lo stesso Predolin, che tuttavia è andata a toccare la sensibilità degli ammiratori del paroliere. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha attraversato diversi stati d'animo in seguito all'annuncio di dover abbandonare la Casa. La comunicazione della conduttrice Ilary Blasi non gli ha permesso di comprendere appieno le motivazioni che hanno spinto la produzione a richiedere la sua uscita immediata. Solo l'arrivo in studio ha permesso infatti a Marco Predolin di capire che le accuse che gli erano state mosse non riguardavano una sua frase scherzosa detta in dialetto veneto, ma una chiara imprecazione verso una divinità cattolica.

A differenza della sua iniziale volontà di tenersi lontano dalle telecamere, Marco Predolin ha dimostrato di voler chiarire quanto ha vissuto all'interno della Casa del Gf Vip 2017. E' stato infatti ospite di Verissimo in cui ha parlato della sua esperienza. Durante l'intervista ha confidato a Silvia Toffanin cosa lo avrebbe spinto a partecipare al reality. L'assenza di Marco Predolin dai salotti televisivi si era notata già da diverso tempo e questa solitudine forzata sembrava aver compromesso il suo rapporto con il mondo del piccolo schermo. Durante la sua intervista con Silvia Toffanin, il noto conduttore ha infatti sottolineato più di una volta di aver provato per tanto tempo un forte odio per la televisione, a cui imputava il proprio fallimento professionale. Negli anni successivi invece ha realizzato di voler ritornare sui propri passi ed anche per questo ha accettato di diventare uno dei concorrenti del reality di Canale 5. Esperimento fallito? Forse a metà, visto che a suo dire ha potuto toccare con mano l'affetto dei telespettatori in seguito alla sua espulsione. Molti tuttavia continuano a condannarlo sui social, prendendolo come esempio per un'eventuale espulsione di un altro dei concorrenti più detestati dal pubblico italiano: Jeremias Rodriguez.

L'espulsione di Marco Predolin dal Grande Fratello Vip ha toccato nel profondo soprattutto Gianluca Impastato. Il comico di Colorado ed il conduttore sono riusciti infatti a stringere un forte legame all'interno della Casa. A tal proposito, la mancanza di chiarezza sulla decisione della produzione ha spinto Impastato a riflettere su un presunto complotto ai danni dell'amico. Il concorrente ha infatti negato fino all'ultimo di aver sentito Predolin bestemmiare - questa l'accusa precisa che gli è stata mossa - ed ha continuato a pensare ad una probabile cospirazione soprattutto dopo aver trovato conferma in Luca Onestini. Sia l'ex tronista di Uomini e Donne che Impastato sono stati infatti indiretti complici della 'scena del crimine' di Predolin. Una volta arrivato in studio, il conduttore ha comunque avuto modo di ricevere l'abbraccio di Alfonso Signorini, che non ha mancato di attaccarlo in ben due occasioni. Prima della sua espulsione, il concorrente era stato infatti ammonito per via di alcune affermazioni omofobe e lo scontro con il giornalista e opinionista del reality non si era di certo fatto attendere. A Verissimo, Marco Predolin ha invece sottolineato quanto l'abbraccio di Signorini gli abbia fatto capire di essere stato compreso dal direttore di Chi, con cui si augura possa nascere una bella amicizia.

