Nicolò Fabbri / Uomini e Donne: il corteggiatore delude Sabrina Ghio, il suo addio è vicino? (Trono Classico)

Nicolò Fabbri

Nicolò Fabbri è il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne che ha conquistato le simpatie di Sabrina Ghio la quale, però, nonostante l’interesse, sta procedendo con i piedi di piombo. Avendo diverse delusioni sentimentali alle spalle, in primis la fine del suo matrimonio, la tronista non vuole correre alcun rischio e, prima di tuffarsi nella conoscenza più approfondita con uno dei suoi corteggiatori, vuole essere certa della persona che ha di fronte. Nicolò Fabbri è il pretendente che, finora, sta dando più problemi a Sabrina. Nel corso dell’ultima registrazione, infatti, è stato oggetto di una vera e propria segnalazione. Maria De Filippi ha svelato a Sabrina che Nicolò è stato beccato in un ristorante, in atteggiamenti equivocabili con una ragazza. Fabbri si è giustificato dicendo di essere andato a cena con delle amiche e degli amici ma Gianni Sperti aggiunge che la ragazza ha parlato di atteggiamenti intimi. Sabrina, pur non trovando nulla di male nell’uscire a cena con gli amici, ammette di non fidarsi di lui. Chi, invece, lo difende è Tina Cipollari la quale sostiene che non si può puntare il dito contro un ragazzo dal momento che nelle foto non ci sono solo Nicolò e questa fantomatica ragazza ma anche altre persone.

TUTTI GLI ERRORI DI NICOLO’ FABBRI

Il percorso di Nicolò Fabbri come corteggiatore di Sabrina Ghio si sta rivelando più difficile del previsto. Il ragazzo, pur volendosi mostrare per quello che è, sta commettendo un errore dopo l’altro. Dopo aver fatto emozionare Sabrina portandole un regalo per la figlia Penelope, Nicolò è caduto nella sua stessa trappola. Fabbri, infatti, ha proposto agli altri corteggiatori di trascorrere una serata insieme sollevando le perplessità di tutti i protagonisti di Uomini e Donne. Sabrina Ghio in primis ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari non considerano una cosa normale invitare fuori i rivali in amore. Un gesto che ha fatto perdere diversi punti a Nicolò agli occhi di Sabrina che, dopo la segnalazione, ha ancora più dubbi nei suoi confronti. L’ex tentatore di Temptation island, dunque, riuscirà a riconquistare la fiducia della tronista?

