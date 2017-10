Nicolò Raniolo / Uomini e Donne: il corteggiatore conquisterà Sabrina Ghio con la simpatia? (Trono Classico)

Nicolò Raniolo

Bello, con un fisico prestante e una spiccata simpatia, Nicolò Raniolo è pronto a conquistare il cuore di Sabrina Ghio. La tronista di Uomini e Donne, dopo la fine del suo matrimonio, è alla ricerca di un amore folle che le faccia fare le pazzie di una ventenne con la consapevolezza di una trentenne. Nicolò Raniolo è, forse, quello di cui Sabrina ha bisogno. In poche esterne, il corteggiatore è riuscito a tirare fuori il suo animo da bambina ma anche tutta la sua femminilità. Insieme, hanno dato vita ad esterne simpatiche, allegri ma anche molto emozionanti. Il feeling che sta nascendo tra Sabrina e Nicolò Raniolo non è passato inosservato neanche agli opinionisti di Uomini e Donne che non nascondono una simpatia nel suoi confronti. Raniolo, poi, ha toccato il cuore di Sabrina portandole un regalo per la figlia Penelope. Nicolò, dunque, si sta muovendo con astuzia anche se ha commesso un piccolo errore ovvero quello di chiedere agli altri corteggiatori di uscire una sera insieme. Un gesto che ha scatenato tanti dubbi nella testa di Sabrina che non sa se può fidarsi realmente del corteggiatore che riesce sempre a strapparle un sorriso. Tra tutti i suoi pretendenti, però, Nicolò è sicuramente quello che ha già conquistato un piccolo pezzo del suo cuore. Riuscirà a conquistarlo tutto?

NICOLO’ RANIOLO, TROVERA’ L’AMORE IN TV?

Dopo aver provato a separare le coppie di Temptation Island, Nicolò Raniolo è deciso a trovare l’amore in tv. Il corteggiatore ha conquistato le luci della ribalta partecipando all’edizione di Temptation Island a cui parteciparono Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia. Nicolò fu proprio la causa della fine della storia tra l’ex corteggiatore e l’ex tronista di Uomini e Donne che poi si fidanzò con Andrea Damante. Ancora single nonostante sia circondato da belle ragazze, Raniolo ha così deciso di provare a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne dove sono nate tante favole. Sceso per un appuntamento al buio, ha deciso di restare per corteggiare la bellissima Sabrina Ghio, non lasciandosi spaventare dal suo essere mamma. Nicolò ha subito conquistato le attenzioni dell’ex ballerina di Amici con cui sta già creando un rapporto che potrebbe diventare sempre più importante. Quello che è nato come un gioco, dunque, si trasformerà in amore?

© Riproduzione Riservata.