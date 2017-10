Oroscopo di oggi / Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 9 ottobre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 9 OTTOBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare uno dopo l'altro tutti i segni zodiacali sempre ascoltando l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Il Sagittario parte con una Luna opposta e soprattutto nel week end è sempre un po' nervoso a rischio di esclusione. Di solito riesce a dare spazio a tante cose contemporaneamente ma in questo periodo c'è silenzio attorno o è sempre messo alla prova. Dalla seconda metà di ottobre tutto sarà più facile, oggi e domani però ci vuole prudenza nelle relazioni di coppia. Qualche Cancro potrebbe ricevere un impegno piuttosto importante, è opportuno quindi fare le scelte giuste e sistemare alcune questioni di lavoro. A volte infatti per puntare l'attenzione su altro si è lasciato un po' indietro il mondo professionale che è davvero importante se si vuole trovare una realizzazioen personale anche al di fuori della famiglia e degli affetti più cari.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo con i segni in difficoltà il viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 ottobre 2017, secondo quanto raccontato ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele nella sua consueta rubrica Latte e Stelle. Non è una giornata molto positiva per la Bilancia che si sente un po' in difficoltà e nervosa in questa giornata. Non si riesce a sopportare molto le pressioni di questo periodo che a volte è un po' troppo difficile da gestire. I Pesci sono pronti per un grande rilancio, spiega il noto astrologo, ma nonostante questo c'è da sottolineare come questo segno oggi viva una giornata particolare in cui forse è meglio che stia un po' in disparte evitando di vivere situazioni troppo difficili da gestire. E' un momento in cui serve assolutamente concentrazione per riuscire a trovare le forze che servono a sfruttare un cielo molto interessante. Staremo a vedere se i nati sotto questo segno ne saranno capaci.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' interessante andare a vedere nell'oroscopo di Paolo Fox chi scende e chi sale. Cresce l'Ariete che sta vivendo un periodo di rinnovamento e si lascia alle spalle tutte le situazioni di incomprensione vissute fino a questo momento. Sale anche il Toro che ha ritrovato una voglia incredibile di amare o più semplicemente di relazionarsi con gli altri per cercare di essere pieno di vitalità. Sicuramente invece più complicato è il momento della Vergine che si sente un po' fuori gioco per diverse situazioni. E' un momento in cui molte persone stanno cercando di dare dei consigli per riallineare un momento che sembrava assai complicato. Scende anche la Bilancia protagonista di una giornata nervosa e senza grandi vie di fuga. L'obiettivo è quello di ritrovare un equilibrio dopo che per alcuni giorni sono arrivate preoccupazioni anche per la presenza di diverse persone che cercano di mettere bastoni tra le ruote.

