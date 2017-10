Paolo Fox / Oroscopo a I fatti vostri del 9 ottobre: annuncia l'arrivo di Giove in Scorpione

Paolo Fox a I Fatti Vostri

BILANCIA, SAGITTARIE E PESCI ANCORA AFFATICATI

Anche oggi, lunedì 9 ottobre, durante la puntata de I fatti Vostri dove Paolo Fox ha letto il cielo dei segni zodiacali, prima dei grandi cambiamenti che avverranno da domani con Giove che era in Scorpione. Ma vediamo l'oroscopo letto dall’astorologo. Due stelle per la Bilancia perché, anche se in questi giorni ha la capacità di parlare, in certe situazioni deve imporsi. Può anche capitare di sentirsi un po' giù di corda quindi c'è la possibilità di sentirsi un po' meno volenterosi ma andrà meglio nei prossimi giorni. Ancora due stelle al Sagittario che non ha ancora delle conferme quindi si trova in una condizione di forte spossatezza, anche fisicamente, oppure ci sono alcune iniziative che non decollano. Deve perciò mettersi costantemente in discussione. Due stelle al segno dei Pesci che in questo momento deve evitare di utilizzare la pigrizia congenita per giustificare il fatto di non volere fare tante cose. Deve però ritrovare energia perché sarebbe un peccato sprecare le occasioni di questo Giove in arrivo.

TORO, GEMELLI, LEONE E VERGINE: IN CRESCITA

Tre stelle per il segno del Toro che vede favoriti i viaggi e le relazioni con gli altri. Vuole avere dei riferimenti stabili, poi però l'aria diventa viziata e deve anche occuparsi di altro, aprendo le finestre. Tre stelle anche per il segno dei Gemelli, che sta andando in contro a una fase di recupero. Ha la capacità di comunicare agli altri le cose e convince le persone che ha attorno. In questi giorni quello che manca è un po' di contatto con gli altri. Gemelli deve cercare di risolvere qualche problema in amore e nelle relazioni con gli altri. Tre stelle per il Leone che tra ottobre e novembre deve verificare la tenuta di certi rapporti. Tutti quelli che hanno vissuto una piccola crisi devono superarla. Chi invece ha una relazione tranquilla deve mettere apposto alcune questioni, anche di tipo contabile. Tre stelle per la Vergine che può non essere contenta fino a quando non capisce il motivo di una separazione o di un problema sentimentale, spesso però una spiegazione non c'è.

I SEGNI AL TOP

Quattro stelle per l’Ariete che adesso può mettere in ordine le complicazioni degli ultimi tempi. Questo inizio settimana può godere di una luna favorevole, nei rapporti con Gemelli e Leone può avere qualcosa in più. Quattro stelle anche per il Capricorno che deve assistere a grandi blocchi al di fuori delle diffidenze che avverte persino nei propri confronti. A volte non riesce a stare appresso alle persone distratte. Quattro stelle per l’Acquario che recupera un po' a livello fisico. È molto probabile che ci sia un po' di energia in più, ma non abbassate troppo la guardia. Infine i segni che si sono aggiudicati cinque stelle. Il Cancro potrebbe fare delle scoperte speciali e ritrovarsi anche innamorato all'improvviso. Saturno porta fatica ma Giove regala occasioni. Cinque stelle infine per lo Scorpione che non deve cominciare a pensare di essere nervoso e affaticato perché sono solo delle scuse per farsi coccolare. Chi ha intenzione di fare proposte non deve tirarsi indietro.

