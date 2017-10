Pronostico vincitore ed eliminato Grande Fratello Vip 2: Lorenzo Flaherty o Simona Izzo, ecco chi uscirà

Lorenzo Flaherty, Grande Fratello Vip 2017

Un vero testa a testa da quello che si evince sui social e sulle pagine ufficiali del Grande Fratello Vip 2 tanto che sembra davvero molto difficile poter fare un pronostico di come andrà la serata. Chi sarà l'eliminato di questa nuova diretta del reality show di Canale 5? Da un lato abbiamo Simona Izzo e dall'altro Lorenzo Flaherty. I due non sono proprio dei veri e propri influencer dei social e questo già rende la guerra "dei poveri" e poco interessante. Rimane il fatto che i due in casa hanno fatto un percorso molto diverso e se la Izzo ha preso sempre la palla al balzo per dire la sua e spingere i gieffini all'azione tra recitazione e pulizie, dall'altra c'è Lorenzo Flaherty. L'attore non si è mai esposto molto, all'attivo non ha discussioni ma nemmeno situazione importanti come è successo ad altri gieffini, che sia proprio questo a renderlo debole tanto da spingere il pubblico ad eliminarlo dalla casa?

SIMONA IZZO REGINA DEL REALITY NEL BENE E NEL MALE?

Se invece parliamo di polemiche e di scontri, la regina è sicuramente Simona Izzo. Che sia questo il punto a sfavore della dama che sarà costetta a lasciare la casa per la gioia dei suoi coinquilini che l'hanno nominata? Al momento in casa sono rimasti ancora Ignazio Moser,Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Lorenzo Flaherty, Gianluca Impastato, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Aida Yespica e Ivana Mrazova. Tutti coloro che sono ancora interessati al futuro dei due nominati nella casa potranno votare il loro preferito tramite l’app Mediaset Fan, basta una registrazione, oppure il sito ufficiale del Grande Fratello Vip 2017, o sms inviandone uno al numero 477.000.3. Si può votare anche tramite Facebook, all’interno della chat del Grande Fratello.

© Riproduzione Riservata.