QUINTA COLONNA/ Anticipazioni puntata 9 ottobre 2017: allarme terrorismo in Italia

Paolo Del Debbio conduce Quinta Colonna

Anche oggi, lunedì 9 ottobre, alle ore 21.15 su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento con Quinta Colonna, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. L’allarme terrorismo è in primo piano nella puntata di questa sera. Nei giorni scorsi il sindaco di Pozzallo (in provincia di Ragusa) Roberto Ammatuna ha scritto una lettera al ministro dell’Interno Marco Minniti, manifestando preoccupazione dopo gli ultimi sbarchi avvenuti nella cittadina: “Il fenomeno migratorio che parte dalla Tunisia desta preoccupazioni per possibili infiltrazioni di potenziali soggetti appartenenti a cellule jihadiste manifesto i mie timori sugli ultimi sbarchi avvenuti, in particolare quello di ieri, che sembrano evidenziare l’arrivo non solo di persone che fuggono dalla guerra e dalla miseria, ma anche di delinquenti”, ha scritto il sindaco. Il tema degli arrivi di tunisini è stato sollevato anche dal sindaco di Lampedusa Totò Martello che martedì incontrerà il ministro Minniti. Inoltre si è scoperto il Ahmed Hannachi, il killer di Marsiglia che domenica 1° ottobre ha accoltellato a morte due donne, ha vissuto fino a tre anni fa ad Aprilia. Uno dei suoi fratelli è stato arrestato sabato a Ferrara.

LA MICROCRIMINALITÀ

Nella seconda parte di Quinta Colonna, Paolo Del Debbio si occupa dei casi di microcriminalità che abbassano la percezione della sicurezza nelle nostre città. Gli inviati del programma si collegano dalle piazze di Pozzallo (RG), Ravenna e Sesto Fiorentino (Fi). Non mancheranno ospiti in studio - politici, giornalisti e persone comuni - che terranno vivo il dibattito sulle questioni all’ordine del giorno. Ricordiamo che è possibile seguire Quinta Colonna anche sui social: Facebook e Twitter (@QuintaColonnaTv). L’hashtag ufficiale per commentare la puntata è #QuintaColonna.

© Riproduzione Riservata.