Qual è la Capitale dell'Africa? / Gaffe di Giulia De Lellis al GF Vip 2017: la collezione di brutte figure

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, al Grande Fratello Vip sta collezionando una brutta figura dietro l'altra. La ragazza, per certi versi è stata giustificata dagli estimatori per via della giovane età e l'inesperienza. Anche Andrea Damante, suo fidanzato, ha dichiarato che Giulia è disincantata e se ha avuto modo di "regalare" ai telespettatori qualche "scivolone" di troppo è perché appare senza filtri, esattamente così com'è, gaffe comprese. L'ultima clamorosa figuraccia, riguarda una sua ipotetica "certezza". Pranzando con i coinquilini della Casa, ha esclamato: "La capitale dell'Africa è l'Egitto". Di seguito, dopo gli sguardi perplessi, i concorrenti al suo fianco pensavano serenamente che potesse trattarsi di uno scherzo. Ignazio Moser poi, ha affermato: "Ma stiamo realmente scherzando qui? L'Africa non ha una capitale visto che è un Continente".

Giulia De Lellis, la nuova figuraccia al GF Vip

A questo punto, i telespettatori non aspettano altro che vedere le sue gaffe mercoledì sera, durante la nuova puntata in seconda serata di Mai Dire GF Vip, in onda su Italia 1 in compagnia della Gialappa's Band. Giulia De Lellis poi, ha spiegato l'intera faccenda: “Ho fatto una figura bruttissima all’esame. La capitale dell’Africa m’avevano chiesto. Tu la sai? Io ho risposto Egitto. Io ero convinta. No, a me mi è stata chiesta la capitale dell’Egitto e io ho risposto Sharm El Sheikh, e invece è?". E poi, quando le hanno chiesto la capitale del Canada, lei risponde: "Del Canada? No, non c'è!". Su internet nel frattempo, il popolo del web si è nuovamente infiammato e molti hanno avuto modo di segnalare l'accaduto direttamente ad Alfonso Signorini. Il direttore di “Chi”, dopo la sfuriata della scorda settimana, cosa potrà dirle stasera? Le consegnerà direttamente una bella enciclopedia geografica? Giulia De Lellis in questo periodo, ha dimostrato numerose fragilità, potrebbe finire dritta in nomination? Staremo a vedere cosa accadrà stasera.

