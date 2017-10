SHAILA GATTA / La velina mora "baciata" dal sole in attesa di salire sul bancone di Striscia, foto

Shaila Gatta

Il sole continua a splendere a Milano e anche Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia, ha approfittato del clima perfetto del fine settimana. La bella ballerina ha pubblicato sul suo seguitassimo profilo Instagram una foto che la ritrae “baciata” dal caldo solo autunnale: “Buona domenica #Sunday #me #Milan #girl #happiness #beautifulday #sun”, ha scritto come didascalia dello scatto. Tantissimi i commenti dei suoi ammiratori: “Buona domenica a te bellissima”, “Se non lo era, ora lo è” e “La domenica non è la stessa senza una tua foto”, scrivono alcuni fan. La foto è piaciuta a oltre 6.532 persone. Dopo un weekend di riposo Shaila questa sera, lunedìì 9 ottobre, salirà sulbancono di Striscia insieme alla sua collega Mikaela Neaze Silva.

WEEKEND SOTTO IL SOLE

La bella Shaila ha trascorso il fine settimana a San Pellegrino Terme insieme al fidanzato Jonathan Gerlo, come rivela una foto pubblicata dalla velina: “San Pellegrino terme #weekend #travelling #me #girl #happiness”. Nello scatto la ballerina appare sorridente e serena. Anche questa immagine ha ricevuto molti apprezzamenti: “Hai un sorriso stupendo, “Mi sa che il sole li sei tu” e “Stupenda come sempre”, scritto alcuni fan. Un altro utente di Instagram si lascia andare a un lungo commento: “Già ad amici mi piacevi ma ora sei ufficialmente una delle mie veline preferite! Sei bella, brava e simpatica!”. Anche il fidanzarto Jonathan ha pubblicato una foto del loro weekend alle terme sotto il sole.

