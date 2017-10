SIMONA IZZO/ In nomination con Lorenzo Flaherty: sarà lei ad abbandonare la casa? (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017

NOMINATION PER SIMONA: I CONQUILINI NON GRADISCONO LA SUA PRESENZA IN CASA

Simona Izzo rischia di dover abbandonare il Grande Fratello Vip 2 durante la diretta di questa sera. Nel precedente appuntamento con il talent ha infatti conquistato la maggior parte delle nomination, segno che i concorrenti non gradiscono più la sua presenza. Anche chi non ha avuto modo di dividere la Casa con la regista si è unito ai contestatori durante questa settimana, forse intuendo perché la Izzo fosse stata così isolata rispetto al resto del gruppo. Abile comunicatrice, sono in molti a credere che stia in realtà seguendo una strategia ben precisa e sia molto attenta a creare malumori ed attriti. Un dettaglio che lo stesso Alfonso Signorini ha notato durante la puntata, conoscendo bene le abilità di regista di Simona. Anche i telespettatori sembrano non gradire più la presenza della Izzo nella Casa e sono in molti a richiedere la sua uscita. In nomination con Lorenzo Flaherty, il pubblico potrebbe tuttavia scegliere la rivale e permetterle di proseguire l'avventura. Flaherty è stata inoltre la scelta della Izzo in fase di nomination, per via di quella famosa risata fatta con Marco Predolin alle spalle di Cristiano Malgioglio. Sia quest'ultimo che la concorrente hanno dato la stessa motivazione per il loro voto, visibilmente delusi che l'attore non avesse preso le difese del paroliere italiano.

SIMONA IZZO E LO SCONTRO CON VERONICA ANGELONI

Durante quest'ultima settimana, Simona Izzo ha avuto molto da ridire con un'altra concorrente del Gf Vip 2. Veronica Angeloni è fra chi l'ha votata nelle nomination, ma la regista sembra non aver gradito in particolare la presa di posizione della pallavolista. Veronica infatti ha affermato di aver votato la Izzo per molti fattori, fra cui anche l'impossibilità di capire se sia bugiarda oppure no. Il tutto è riferito alla famosa lite fra Simona e Carmen Di Pietro, per via di alcune sigarette che l'attrice avrebbe rubato di nascosto. Anche se le due inquiline della Casa avevano già avuto modo di chiarire in passato, dopo l'ultima diretta si sono ritrovate a battibeccare ancora. Veronica ha cercato di spiegare quali altri motivi l'hanno spinta a darle il suo voto, ma Simona non ha digerito di essere stata additata come bugiarda, forse perché delusa dall'atteggiamento della concorrente. Il televoto stabilirà invece se vinceranno i telespettatori che ammirano Simona oppure coloro che la vorrebbero già da tempo fuori dal programma. Secondo alcuni, infatti, la Izzo riesce a portare ad un livello superiore il reality grazie alla sua cultura e solarità, mentre altri credono che stia solo fingendo.

QUESTA SERA SIMONA IZZO ABBANDONERA' LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

In seguito all'uscita di Carmen Di Pietro dal Gf Vip 2017 è davvero difficile capire se Simona Izzo incontrerà il favore del pubblico oppure no. Ci sono molti elementi a suo sfavore, come per esempio l'incapacità di coltivare i silenzi e fare delle pause nei suoi discorsi, oltre che il sospetto da parte di molti che stia nascondendo la propria natura. Altri invece sono concordi con quanto notato dalla maggior parte dei concorrenti, ovvero che Simona crei appositamente degli scontri e non chiarisca i contrasti con altri inquilini per attaccarli poi durante la puntata. Rimane però fermo il fatto che la Izzo potrebbe vincere alla grande contro Lorenzo Flaherty, che finora non è riuscito a riscuotere un grande successo sui social. Anche se in molti lo considerano un abile cuoco, tanti altri ancora non sopportano il fatto che non prenda posizione e per questo il pubblico potrebbe scegliere alla fine di salvare Simona Izzo.

