STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Grande Fratello Vip (lunedì, 9 ottobre 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 9 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 9 ottobre 2017, il palinsesto delle reti del Biscione, presenta un'ampia scelta di programmi tra film, reality show, programmi di attualità e serie poliziesche. Su Canale 5 il programma "Grande Fratello Vip" dovrebbe essere la trasmissione più seguita della serata. Italia 1 apre la sua prima serata con il film poliziesco The Departed - Il bene e il male mentre Rete 4 si dedica all'attualità con il programma Quinta colonna. Tra gli altri film in programmazione per questa sera, si segnalano anche "Cielo di Piombo ispettore Callaghan", in onda su Iris mentre la serie tv poliziesca Major Crimes, è la proposta di Top Crime. Ma adesso, dopo questa breve presentazione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5, dalle 21.10 va in onda la diretta del "Grande Fratello VIP" nella quale si potranno vedere gli ultimi sviluppi di quanto avviene nella "casa" con i personaggi che la abitano che devono guardarsi dall’eliminazione, decretata dai telespettatori mediante il televoto. A seguire, con inizio alle 00.30 la rubrica intitolata "X - Style" un rotocalco settimanale che mette insieme le nuove tendenze, il costume e la moda, con diversi servizi ed interviste. Su Italia 1 la serata offre due film, il primo dalle 21.20 si intitola "The Departed - Il bene e il male", ambientato a Boston dove il boss, Frank Costello impone la sua legge criminale. La polizia locale vuole combattere più efficacemente la banda e decide di infiltrare un agente nelle sue file. L’agente è Billy Costigan, che una volta accettato cerca di carpire notizie sull’attività per trasmetterle alla polizia.

Nello stesso tempo un altro giovane poliziotto, Colin Sullivan, diventa capo della squadra che deve annientare la banda di Costello. In effetti Sullivan fa il doppio gioco, lavorando invece per il gangster e dopo qualche tempo entrambe le organizzazioni scoprono che esiste un infiltrato. Diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Alec Bldwin, Vera Farmiga, Mark Wahlberg, Anthony Anderson e Martin Sheen. Alle 00.10 segue il film horror intitolato "Devil", con Chris Messina, Geoffrey Arend, Logan Marshell Green, Jenny O’Hara e Bojana Novakovic, e con la regia di John Eric Dowdle. Un uomo si uccide gettandosi dal tetto di un grattacielo ed il suo corpo atterra su un camion nella strada sottostante. Le indagini vengono affidate a Bowden, un detective che ha molti problemi personali, avendo da poco perso sia la moglie che il figlio. La programmazione della serata di oggi di Rete 4 è completamente dedicata all’attualità, si inizia alle 21:15 con il programma di Paolo Del Debbio intitolato "Quinta colonna" che anche in questa stagione, la settima, continua a proporre una serie di servizi di attualità, puntando molto su quella politica, e cercando di far emergere le varie opinioni del pubblico presente in sala.

Alle 00.30 ancora attualità con una puntata di "Terra", programma di Toni Capuozzo con reportages di inchiesta su fatti di gente comune o di personaggi famosi. La 5 presenta, alle 21.10, il film commedia "Natale a Castlebury Hall". Julie, una ragazza di 20 anni, dopo aver perso il lavoro, è costretta, a causa di un incidente nel quale sono rimasti uccisi sorella e cognato, a prendersi cura dei nipotini Milo e Maddie. La faccenda si rivela più complicata del previsto, in quanto i due ragazzini sono veramente pestiferi e nessuna delle precedenti baby-sitter ha resistito in casa loro. Quando si avvicina il Natale, il nonno dei bambini, il duca Edward, si fa vivo dopo molto tempo e invia il suo maggiordomo ad invitare Julie ed i nipoti al suo castello di Castlebury Hall. Julie all’inizio non vuole accettare, sapendo che dovrà adattare il suo stile di vita a quello della famiglia nobile del cognato, ma poi ci ripensa ed accetta la sfida. Diretto da Michael Damian ed interpretato da Katie McGrath, Sam Heughan, Roger Moore, Travis Turner, Leilah de Meza, Charlotte Salt, Miles Richardson, Oxana Moravec, Madalina Anea, e Tristan Thomas. Una puntata del "Grande Fratello Vip", è il programma di prima serata anche di Mediaset Extra, con inizio alle 21.15. Su Iris dalle 21.00 il film poliziesco intitolato "Cielo di piombo ispettore Callaghan", con Clint Eastwood, Harry Guardino, Tyne Daly, Bradford Dillman, John Crawford e Albert Popwell. Regia di James Fargo. Dopo aver risolto vari casi con metodi troppo rudi, Callaghan viene spostato in ufficio e gli viene affiancata una giovane ispettrice, Kate.

Quando il sindaco viene rapito, Callaghan si mette in azione e viene aiutato dalla collega a trovare il covo dei banditi, sull’isola di Alcatraz. I due riescono a sgominare la banda e liberare il sindaco, ma purtroppo Kate rimane uccisa. Su Italia 2 dalle 21.10 una puntata del programma "Le Iene Show" Su Top Crime, alle 21.10, la serie poliziesca intitolata "Major Crimes" con il terzo episodio della quinta stagione, intitolato "Affari esteri". La vicenda vede l’FBI chiedere l’aiuto della squadra dopo che su Internet sono state postate delle immagini di un militare americano decapitato, da parte di un sedicente membro dell’Isis. L’FBI pensa che questa esecuzione sia avvenuta a Los Angeles e affida le indagini alla squadra del capitano Rayder e scopre subito il nome della vittima, ma poi sembra che la pista da seguire sia quella di una vendetta per torti subiti.

