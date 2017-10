STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Campionati Mondiali Calcio 2018 (lunedì, 9 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 9 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 9 ottobre 2017, i programmi televisivi in onda sui canalI Rai, riscontreranno un ottimo consenso dei telespettatori. Si va dall'evento sportivo trasmesso da Rai 1 ai film di genere commedia, di fantascienza e western proposti in ordine da Rai 2, Rai 4 e Rai Movie. Non manca l'appuntamento con la cultura sul canale Rai 5, il programma di approfondimento e di attualità di Rai 3 e la messa in onda in replica del divertente talent "Tale e quale show" prevista su Rai Premium. Considerando che il calcio è lo sport più seguito dagli italiani, Rai 1 sicuramente sarà il canale più visto dai telespettatori. In seconda serata Rai 1 presenta "Che fuori tempo che fa", Rai 2 propone un telefilm poliziesco tratto dalla decima stagione di "Criminal Minds" mentre su Rai 3 andrà in onda "FuoriRoma", il programma dedicato ai problemi delle piccole città italiane di provincia. Ma adesso, dopo questa breve osservazione, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

La prima serata di Rai 1 è dedicata ai Mondiali di Calcio 2018. La nazionale italiana andrà in trasferta a Scutari per affrontare la squadra dell'Albania. Quella di questa sera è l'ultima partita di qualificazione per l'importante torneo calcistico, è un grande impegno per gli azzurri e per il commissario tecnico Gian Piero Ventura. Più spensierata la serata di Rai 2 che trasmetterà il fim commedia "Il fidanzato di mia sorella" di Tom Vaughan. E' la storia di un affascinante professore che si innamora di Olivia, una giovane scrittrice, peccato che Olivia è la sorella di Kate, la studentessa che ha avuto una relazione con il professore e che è rimasta incinta di lui. Salma Hayek, Pierce Brosnan, Malcolm McDowell e Jessica Alba sono tra gli attori protagonisti. Ritorna su Rai 3 "Presa diretta", il programma di attualità condotto in studio dal noto giornalista romano Riccardo Iacona. La puntata di questa sera si intitola "Belli e immortali", si parlerà dell'eterna giovinezza e di se e come, in futuro, la scienza riuscirà a rendere l'uomo immortale. La fantascienza è il genere proposto da Rai 4 manderà innonda il film "Codice Genesi" per la regia di Albert e Allen Hughes, con Denzel Washington e Mila Kunis. La pellicola è ambientata nell'anno futuro 2043 e racconta di un valoroso guerriero che deve custodire ad ogni costo un libro molto prezioso.

Si tratta della Bibbia, che l'eroe deve difendere dalla cattiveria del tiranno Carnegie. Sempre fedele alla sua programmazione culturale, Rai 5 propone "I grandi della letteratura italiana" a cura di Edoardo Camurri che intratterrà i telespettatori con i versi più belli scritti dai maggiori letterati di ogni tempo. Sono venti gli autori da ricordare, a partire dall'ottocento fino ai giorni nostri ed ogni puntata viaggerà attraverso le città italiane più importanti. Rai Movie accontenta gli amanti del genere western attraverso la proiezione del film "La magnifica preda", con Marilyn Monroe e Robert Mitchum. Il film narra le vicende di Matt Calder, un agricoltore da poco tornato in libertà dopo aver scontato alcuni anni di carcere. Il suo primo pensiero è quello di ritrovare il figlio Mark che, orfano di madre, è stato affidato a Kay, una giovane e affascinante donna che, per guadagnare un po' di soldi, la sera si esibisce nel saloon della cittadina. Non sarà facile per Matt riabbracciare il figlio e ancora più difficile sarà resistere al fascino della bella cantante. Su Rai Premium si ripropone la visione dell'ultima puntata di "Tale e quale show" il talent musicale in onda ogni venerdì su Rai Uno. Come di consueto la puntata sarà animata dalle esibizioni dei concorrenti vip e dalle divertenti performance di Gabriele Cirilli, ospite fisso del programma di Carlo Conti.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 20.30 Campionati Mondiali Calcio 2018 Italia-Albania, evento sportivo

Rai Due ore 21.20 Il fidanzato di mia sorella, film genere commedia

Rai Tre ore 21.15 Presa diretta-Belli e immortali, programma di approfondimento

Rai 4 ore 21.00 Codice genesi, film genere fantascienza

Rai 5 ore 21.15 I grandi della letteratura italiana, programma culturale

Rai Movie ore 21.10 La magnifica preda, film genere western

Rai Pemium ore 21.20 Tale e quale show.

