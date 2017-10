STEFANO DE MARTINO / Con Gilda Ambrosio di nuovo ad Ibiza, l'isola dove tutto è iniziato

Stefano De Martino

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fanno coppia fissa dallo scorso luglio, periodo nel quale la coppia è stata vista per la prima volta insieme durante le vacanze ad Ibiza. Da allora il loro amore è stato confermato in varie circostanze, con numerose foto scattate per le vie di Milano, o in precedenza a Mykonos dove il napoletano aveva raggiunto l'amata per una brevissima vacanza. Gilda era presente qualche giorno fa anche alla festa di compleanno del suo fidanzato, anche se si è mantenuta in disparte concedendo il giusto spazio all'invitato più importante ovvero al piccolo Santiago. Fino a qualche giorno fa, le informazioni relative alla relazione di Stefano e Gilda era limitata agli scatti dei paparazzi, pubblicati su siti web o tabloid esperti di gossip. Ma finalmente è arrivata anche la prova 'quasi' ufficiale: dobbiamo ammetterlo, manca ancora la foto nella quale il ballerino e la fashion blogger appaiono insieme ma quanto pubblicato da entrambi nei social network, appare davvero più di un semplice indizio...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo ad Ibiza

Un paio di giorni fa Stefano De Martino ha pubblicato nel suo profilo Instagram alcune foto da Ibiza, l'isola nella quale si è diretto dopo la sua festa di compleanno organizzata con amici e parenti. Lui stesso ha confermato il luogo scelto per trascorrere un ultimo scampolo di estate prima dell'inizio della sua avventura ad Amici di Maria De Filippi. È indovinate un po' dove si trovava Gilda Ambrosio quello stesso giorno? Nessun mistero neanche dalla bella napoletana che si trovava proprio nella stessa isola, luogo in cui la sua relazione con De Martino è iniziata. La coppia ha dunque trascorso questa vacanza insieme? Difficile pensare che si tratti soltanto di un caso, come confermato anche dai commenti dei fans ai quali questo tempismo è apparso a dir poco sospetto. Del resto, non possiamo dimenticare che lo stesso Jeremias Rodriguez ha ammesso dalla casa del Grande Fratello che il suo ex cognato è fidanzato, pur evitando di fare il nome della diretta interessata. Ma quanto ancora dovremo attendere prima di vedere una foto insieme della coppia nei rispettivi profili social?

