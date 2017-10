STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni e servizi 9 ottobre: tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Dopo la pausa domenica, torna questa sera, lunedì 9 ottobre 2017, Strisci la notizia. L’appuntamento è per le 20.40 su Canale 5. Il tg satirico ha chiuso la settimana scorsa con una media di 3.873.000 spettatori con uno share del 18.1%, registrati nella puntata di sabato 7. Ad aprire la settimana ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e ovviamente il Gabbibo. Nei giorni scorsi Ezio Greggio è stato intervistato da Tuttojuve: “La Champions? Credo che la vera Juve in forma al 100% quest’anno non si sia ancora vista. Quando i nuovi si saranno amalgamati, quando rientreranno il mitico Marchisio, il grande Khedira, e poi un certo Pjaca (che è un altro di categoria superiore), allora sapremo dove possiamo arrivare”, ha detto il conduttore che è un noto tifoso bianconero. Greggio ha anche parlato delll’addio di Bonucci: “Non credo di sapere le vere ragioni della partenza. Ma quando accadono queste cose bisogna guardare avanti. E se sei un difensore bianconero anche di lato e dietro… E senza di lui cercare di prendere meno goal possibile! La nostra difesa qualche problema ce l’ha, pure il Milan, però dietro. Detto ciò, Bonucci alla Juve ha rappresentato tanto”.

IL SERVIZIO DI ANTONIO CASANOVA

Tra i servizi più apprezzati della puntata di sabato 7 ottobre, quello del Mago Casanova che parlato dei “distributori” di follower a pagamento. Gli influencer su Instragm utilizzano la loro influenza per sponsorizzare oggetti o luoghi dietro fior fiori di compensi: un influencer con più di 100.000 follower può chiedere anche più di 763.000 dollari a post. In Russia esistono distributori di follower e like su Instagram: con 22 euro si acquistano 1500 follower. Così facendo si può diventare influencer e ricevere offerte dagli sponsor. I follower “comprati” sono ovviamente dei fake ma hanno una faccia e un profilo, che rende più difficile smascherarli. Clicca qui per vedere il servizio

