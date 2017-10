Sabrina Ghio/ Uomini e donne, anticipazioni: la tronista perde le staffe con Nicolò

Sabrina Ghio, protagonista del trono classico

Uomini e donne e il trono classico ospiteranno oggi in studio il primo, vero, scontro di questa prima parte di edizione. Al centro di tutto ci sarà ancora la bella Sabrina Ghio. La bella tronista sembra davvero più lanciata dei suoi colleghi maschi ma le cose potrebbero cambiare ancora visto che proprio nella nuova puntata dovrebbe avvenire un nuovo scontro in studio. L'ex ballerina di Amici ha iniziato a conoscere i suoi corteggiatori ma fin da subito sembrano essere due i loro preferiti ovvero Nicolò Fabbri e Nicolò Raniolo. Lo stesso nome ma due caratteri diversi per i due corteggiatori che, se da una parte sembrano pronti a conoscere la tronista, dall'altra mettono in campo due tecniche opposte. Il Raniolo ama tenerla sulla corda e ribadire più volte che lui non è ancora molto convinto e che lei non è il suo tipo di donna. Dall'altra abbiamo Fabbri sempre pronto a corteggiarla e addirittura ad aprirle la portiera dell'auto facendola sentire una principessa. E allora qual è il problema visto che la tronista ha sempre voluto un corteggiatore vero?

LO SCONTRO CON NICOLÒ FABBRI

Come Gianni Sperti stesso ha fatto notare, le donne alla fine scelgono sempre il bello e dannato e questo porterebbe Nicolò Raniolo in pole position in questo trono classico. Ma sarà davvero così? Nella puntata di oggi assisteremo ad un vero e proprio scontro visto che Nicolò Fabbri ha sbagliato ma facendo cosa? Il corteggiatore è reo di aver chiesto a Simone e gli altri di andare a ballare tutti insieme smettendo, di fatto, di essere rivali e in corsa per il cuore della tronista. Lo scontro sarà inevitabile a quel punto e come se questo non bastasse, la stessa romana piange pensando al giudizio delle persone e al fatto che possano ritenerla una pessima mamma per aver partecipato alla trasmissione. Solo una giornata no o Sabrina inizia a sentire il peso dei primi sentimenti?

