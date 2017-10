Soleil Sorge/ Lascia Luca Onestini in diretta? La preoccupazione dei fan (Grande Fratello Vip 2017)

Soleil Sorge fidanzata di Luca Onestini

Non sono solo i concorrenti del Grande Fratello Vip 2o17 a trovarsi nell'occhio del ciclone ed al vaglio dei telespettatori. Soleil Sorge è infatti nota al pubblico italiano perché fidanzata di Luca Onestini, che l'ha scelta durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. In questi ultimi giorni, la bionda è ritornata a far discutere di sé per due diversi eventi, tutti ovviamente collegati con l'attuale concorrente del reality. Sono in molti a vociferare un suo possibile ingresso nella Casa durante la prossima diretta, ma non per un incontro d'amore con Luca, che di contro sembra nutrire una forte malinconia per l'assenza della fidanzata. Soleil Sorge potrebbe infatti varcare la porta rossa per chiarire alcune affermazioni fatte in altri programmi televisivi, in cui non ha nascosto di avere numerosi dubbi riguardo al suo futuro con Onestini. In realtà non ci sono fonti sicure sulla possibilità che la Sorge possa effettivamente entrare nella Casa per interrompere la sua relazione con l'ex tronista, ma sono in molti sul web a dare per certo l'evento. Alcuni telespettatori in particolare hanno notato che in questi ultimi giorni la bionda non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, un particolare strano se si considera che la ragazza non si è mai privata di alcun intervento televisivo.

Soleil Sorge si consola con Marco Cartasegna?

Il dubbio maggiore per i fan di Luca Onestini riguarda la possibilità che Soleil Sorge si stia consolando con Marco Cartasegna. Quest'ultimo è stato un rivale piuttosto acceso dell'ex tronista durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, visto che i due ragazzi si sono ritrovati spesso a battibeccare. Secondo alcuni alla base di tanti contrasti c'era proprio Soleil, che fino a metà programma aveva deciso di non sbilanciarsi nella scelta, non rivelando la sua preferenza verso Onestini e mantenendo in ballo anche l'eventualità di dirigersi verso Marco. Ora che Luca si trova all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2017, non è di sicuro al corrente della polemica nata sui social sulla fidanzata e sulla sua uscita 'clandestina' con Marco Cartasegna. Una Stories di Instagram ha infatti immortalato i due mentre si trovavano in auto insieme, evento a cui ha risposto il fratello dell'ex tronista, Gianmarco Onestini. Nelle ore successive alle contestazioni, Soleil Sorge aveva tuttavia smentito qualsiasi rumors riguardo ad un presunto ritorno di fiamma con Cartasegna, ma quanto sta avvenendo in questi giorni appare ancora più strano proprio alla luce di quanto avvenuto in precedenza.

Arriva il confronto con Soleil Sorge-Luca Onestini?

Qualcosa indubbiamente non torna. Sui social si discute del fatto che Soleil Sorge si sentirebbe tradita da Luca Onestini per via di alcuni contatti fra il fidanzato e Giulia Latini. I telespettatori credono infatti che Soleil fosse all'oscuro del tutto e che questa scoperta l'abbia spinta a rivalutare la sua relazione con Onestini. In realtà, lo scandalo Latini era già scoppiato mesi or sono, quando dopo la scelta l'ex tronista aveva dimostrato di avere ancora contatti con Giulia. Luca aveva infatti lasciato un like sul profilo Instagram dell'ex corteggiatrice, in occasione del suo compleanno. Impossibile quindi che Soleil fosse all'oscuro di questo evento in particolare e che di conseguenza possa sentirsi tradita come ipotizzano alcuni fan. La stessa Giulia invece ha pubblicato una Stories in queste ultime ore, sottolineando quanto questa ipotesi sia ridicola: lei e Soleil non sono mai state amiche ma lei, non ruberebbe mai il fidanzato di un'altra. Cosa succederà questa sera? Soleil si confronterà con Luca oppure no?

