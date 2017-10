TALE E QUALE SHOW 2017 / Ed. 7, terza puntata in replica su Rai Premium: il trionfo di Filippo Bisciglia

Tale e quale show 2017

La replica della terza puntata di Tale e Quale show 2017 va in onda in prima serata, oggi lunedì 9 ottobre, suRai Premium. Chi non è riuscito a seguire la diretta di sabato, potrà recuperare questa sera. La serata condotta come sempre da Carlo Conti ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 20.6% di share. Protagonista assoluto della puntata è stato Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island, dopo aver dopo aver imitato brillantemente Francesco Gabbani e Tiziano Ferro, ha vestito i panni di Franco Califano, scomparso nel 2013. La sua interpretazione sulle note di Minuetto hanno commosso la giuria e l’intera platea: standing ovation per lui e lunghi applausi. “In questi giorni mi hanno fermato e mi hanno raccomandato di portare alto l’onore del Califfo”, ha detto Bisciglia visibilmente commosso. Il conduttore si è aggiudicato la vittoria con 82 punti.

LE ALTRE ESIBIZIONI

Molto apprezzato anche l’esibizione di Piero Mazzocchetti nei panni di Roby Facchinetti sulle noti di “La donna del mio amico”, tanto da ricevere i complimenti del membro dei Pooh. “Ieri sera sono stato invitato da Carlo Conti ad assistere alla mia imitazione fatta dal bravissimo Piero Mazzocchetti durante la trasmissione Tale e Quale Show… La canzone scelta per questa imitazione era la "Donna del mio amico". Cantare questo brano è particolarmente impegnativo e Piero grazie alla sua esibizione ha saputo meritare la terza posizione. Ancora i miei complimenti Piero”, ha scritto Facchinetti su Facebook. Notevoli anche li imitazioni di Donatella Rettore nei panni di Gabrielli Ferri e anche quella di Claudio Lippi, non più giudice ma concorrente, che si è trasformato in Amanda Lear.

