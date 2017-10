TELEFONINI AL GRANDE FRATELLO VIP 2?/ Chi ha il cellulare nella Casa? I sospettati

Grande Fratello Vip (Logo)

È da sempre uno dei maggiori dubbi del pubblico del Grande Fratello Vip, e nelle ultime settimane, grazie ai servizi di Striscia La Notizia, torna prepotente al centro dell'attenzione. Di cosa stiamo parlando? Dei telefoni cellulari all'interno della Casa! I vip ne sono totalmente sprovvisti, come prevede d'altronde il regolamento ufficiale, o invece c'è qualche cellulare nella Casa? Il dubbio sorge anche nelle ultime edizioni di fronte a suoni, accadimenti e frasi biascicate che sembrano dare conferma che effettivamente i Vip, o almeno alcuni di loro, ne sono provvisti. Striscia La Notizia ha infatti mostrato delle immagini che sembrano inequivocabili: in una prima parte nella Casa si avverte la tipica interferenza del telefono cellulare a contatto con altri oggetti elettronici; poi sono delle frasi dei Vip a lanciare il dubbio.

INDIZI E SOSPETTI: CELLULARI IN CASA?

Prima Jeremias parla di cellulare, poi è Giulia De Lellis a dichiarare "Ora parlo un pò con mia madre e mia nonna, altrimenti si preoccupano"; infine c'è Luca Onestini che parla di "cellulare in tasca" ma ad un ascolto più attento si comprende che l'ex tronista sta parlando di "microfono". Nonostante qualche smentita del video, è chiaro che i dubbi non possono scomparire del tutto e, anzi, il pubblico dopo i servizi di Striscia sospetta ancora di più che nella Casa ci siano effettivamente telefoni cellulari. Basti pensare che anche in alcune edizioni del Grande Fratello, versione classica, di qualche anno fa divenne palese la presenza di telefoni all'interno della Casa. Che sia quindi così anche quest'anno?

