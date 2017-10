THE DEPARTED - IL BENE E IL MALE/ Su Italia 1 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 9 ottobre 2017)

The Departed - Il bene e il male, su Italia 1

NEL CAST MATT DAMON E LEONARDO DI CAPRIO

Il film The Departed - Il bene e il male va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 9 ottobre 2017, alle ore 21.15. Il film del 2006 è stato diretto dal grande regista Martin Scorsese e interpretatoda Matt Damon e Leonardo Di Caprio. Si tratta del reboot cinematografico di Infernal Affaris, thriller del 2002. La pellicola, diretta da Scorsese ha ottenuto un successo strepitoso, aggiudicandosi ben quattro Oscar. Matt Damon, che interpreta Colin Sullivan, è un famosissimo attore americano noto per le sue apparizioni in film come Interstellar, Jason Bourne, The Great Wall e Invictus - L'invincibile. Il film The Departed - Il bene e il male è stato girato a Boston tra aprile e agosto del 2005. La pellicola è stata distribuita nei cinema americani a partire da settembre del 2006. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE DEPARTED - IL BENE E IL MALE, LA TRAMA DEL FILM

Francis Costello, un criminale senza scrupoli, adotta un bimbo orfano di nome Colin Sullivan. Quest'ultimo, dopo circa vent'anni, diventa un abile poliziotto anticrimine. Nel frattempo, Billy Costigan, un altro aspirante poliziotto nato e cresciuto negli ambienti malavitosi di Boston, cerca di entrare in Polizia ma la sua domanda viene rigettata in maniera drastica. Tuttavia viene impiegato all'interno di una missione di copertura che ha come obiettivo la cattura di Costello, diventato uno dei pericoloso boss della zona. Costigan viene arrestato, e dopo varie difficoltà riesce a conquistare la fiducia di Costello, entrando a far parte della sua gang. Nel frattempo, Sullivan, in combutta con suo padre adottivo, passa importanti informazioni a Costello, diventando così il suo informatore segreto. Poco dopo, Costigan si accorge che qualcosa non va. Tra i poliziotti del distretto di Boston c'è, senz'altro una talpa. Appoggiato da Sullivan, i suoi sospetti su Queenan, il comandante della polizia. Quest'ultimo morirà proprio per mano degli scagnozzi di Costello, che getteranno l'agente di polizia da una finestra. La situazione sembra distendersi per Sullivan, che dopo la morte di Queenen può tranquillamente proseguire nella sua attività di informatore. Il nuovo capo infatti, decide di sospendere le ricerche della talpa all'interno del distretto. Poco dopo però tutto cambia. Sullivan scopre che Costello è in contatto con alcuni membri del FBI con l'obiettivo di incastrare alcuni membri della sua banda. Temendo di essere il prossimo obiettivo, Sullivan decide di tradire il suo patrigno e nel corso di un'operazione di polizia uccide Costello, diventando un vero e proprio eroe.

