UNA VITA / Mauro ricatta Ursula e ottiene da lei una nuova importante informazione

Una Vita

La nuova settimana di programmazione di Una Vita si aprirà ancora all'insegna dell'arresto di Fabiana, pronta a tutto per mantenere gli accordi presi con la figlia. Mauro sarà più che convinto dell'innocenza della domestica, ma ogni tentativo di farle confessare la verità non andrà a buon fine. Fabiana sarà irremovibile anche se Cayetana non si è più vista, rifiutando persino di pagarle un avvocato che possa permetterle di evitare una lunga condanna. Per cercare di farle ammettere le sue bugie, l'ispettore San Emeterio userà con Ursula le maniere forti, arrivando persino a minacciarla: o lei dirà la verità o Mauro renderà pubblica la notizia relativa al suo legame con Cayetana. Ma neppure questa opzione farà cambiare idea alla domestica che, al contrario, accuserà l'ispettore di avere fatto pervenire ad Acacias 38 una spilla un tempo appartenuta ad Ursula. In questo modo, Mauro apprenderà un nuovo indizio che potrebbe essere molto importante per le sue indagini.

Mauro non convince Ursula a parlare

Nella puntata di Una Vita del lunedì, Mauro e Fabiana saranno protagonisti di un duro scontro che non porterà a nulla di decisivo: la domestica non avrà nessuna intenzione di tradire Cayetana! Nel frattempo, quest'ultima avrà ben altro a cui pensare: come consigliatole da Teresa, si sottoporrà all'intervento di ricostruzione al volto che potrebbe permetterle di mettere la parola fine a questo terribile incubo. Tutto andrà per il meglio e la dark lady si risveglierà in buone condizioni di salute. Avrà solo un chiodo fisso in mente che lascerà Teresa senza parole: fare chiarezza sulla sua infanzia, visitando la casa in cui abitava quando era soltanto una bambina. La maestra non potrà credere a tale richiesta, soprattutto al desiderio della stessa Cayetana di averla al suo fianco in tale visita. Riuscirà a nascondere l'evidenza dei fatti o la resa dei conti tra loro sarà vicina?

