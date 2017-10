Un posto al sole / Susanna è ancora gelosa di Beatrice: le due avvocatesse di nuovo allo scontro

Un posto al sole

La nuova settimana di programmazione di Un posto al sole si apre all'insegno del ritorno di un personaggio che abbiamo lasciato al suo destino diverse settimane fa: Beatrice aveva deciso di restare a lavorare allo studio legale di Enriquez e tra lei e Niko ogni rapporto sentimentale era giunto definitivamente al termine. Da allora, il figlio di Giulia è andato avanti con la sua vita sia dal punto di vista affettivo che lavorativo: lo studio Navarra, anche se tra alti e bassi, continua la sua rincorsa verso il successo mentre in amore ora Niko ha occhi soltanto per la bella e dolce Susanna. L'episodio di Un posto al sole di questa porterà però alla luce una vecchia rivalità, che non ha mai conosciuto definitivamente la parola fine: Beatrice e Susanna avranno modo di rivedersi e tra loro il tempo sembrerà non essere passato. Niko sarà al centro della gelosia di entrambe? Per quanto riguarda invece la decisione di difendere Luca Grimaldi, il poliziotto accetterà anche se questa collaborazione potrebbe portare a più di qualche motivo di discussione in casa Poggi.

Susanna gelosa di Beatrice, grave errore per Arianna?

Insieme al triangolo che potrebbe rinascere tra Niko, Susanna e Beatrice, questa sera a Un posto al sole rivedremo Arianna alle prese con il suo progetto di ampliamento del Vulcano. La compagna di Andrea, che in precedenza sembrava essere sicura delle sue azioni, comincerà a mostrare qualche segno di cedimento alla vigilia della firma per la gestione del locale, diventato a tutti gli effetti effetti un ristorante. Un errore da lei commesso non potrà più restare un segreto: Arianna, infatti, ammetterà di avere gonfiato il business plan a suo piacimento per convincere Silvia a darle l'opportunità di ristrutturare il locale. Tale fatto farà arrabbiare la diretta interessata, deludendo anche Andrea: la collaborazione tra loro sarà dunque in pericolo? Dopo il ritorno a Siena, periodo nel quale ha collaborato con la sua viscida cugina, Arianna potrebbe avere imparato da lei a usare ogni mezzo per raggiungere il suo scopo...

