Uomini e Donne/ Anticipazioni: Anna Tedesco, la felicità tra le braccia di Angelo? (Trono Over)

Maria De Filippi a Uomini e Donne

Fra le vicende più interessanti del trono over vi è quella che riguarda Anna Tedesco e il suo nuovo cavaliere Angelo, una storia che a Uomini e Donne continua a tenere banco soprattutto a causa della differenza di età che separa i due protagonisti. La loro liaison, che sta appassionando ormai da molte puntate il pubblico del popolare dating show, è nata sotto i migliori auspici, ma in attesa di scoprire se sarà amore, i due continuano a frequentarsi con estrema cautela. Nei nuovi appuntamenti dedicati ai senior, sarà possibile assistere alle nuove esterne della coppia, che continuerà a essere il bersaglio preferito di chi crede ancora che in amore l’eccessiva differenza di età sia un ostacolo. La dama, però, non sembra essere interessata al parere altrui e, in un recente post condiviso sui social, ha affermato quanto segue: “La curva del sorriso è un arco. Il suo bersaglio, quasi sempre, la felicità”. Anna troverà la serenità fra le braccia di Angelo?

GEMMA VS GIANFRANCO, TINA VS MANFREDO

Per tutti i fan di Uomini e Donne si apre oggi una nuova settimana di vicende tutte da non perdere e, come sempre, un’ampia fetta della programmazione sarà occupata dal trono over, che ancora una volta darà spazio alle vicende dell’amatissima Gemma Galgani. Nella prima puntata che Canale 5 dedicherà ai senior, un breve filmato ripercorrerà le ultime fasi della liaison fra la dama torinese e Gianfranco, il quale ha ammesso che baciarla è stato un po’ come baciare un bambino che si è fatto male. A causa di queste parole, il cavaliere verrà preso di mira da Manfredo, che sarà immediatamente redarguito da Tina, ancora con il dente avvelenato per il comportamento che il cavaliere ha adottato nei confronti di Graziella nella passata stagione di Uomini e Donne. L’intervento dell’opinionista, però, non salverà Gianfranco dall’ira di Gemma Galgani, che farà di tutto per sottolineare la sua scarsa sincerità nei suoi confronti.

